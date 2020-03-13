Центробежная сила: правительство взялось за обновление малых городов

Правительство выделит 1,5 млрд рублей на модернизацию в малых городах объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60% . Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил во время совещания в Переславле-Залесском, где обсуждался вопрос развития таких населенных пунктов. После встречи он направился в Кострому, где заявил о необходимости срочно решать накопившиеся в регионах инфраструктурные проблемы.

«Не просто грустно»

В Костроме Михаил Мишустин сразу направился в окружную больницу №1 . Главврач Владимир Храмов во время беседы с премьером рассказал, что в год здесь проходят лечение до 19 тыс. пациентов, за оказанием медицинской помощи обращаются более 26 тыс. человек, и медицинское учреждение справляется. Председатель правительства отметил, что он проехал по территории больницы и успел оценить внешнее состояние корпусов, которые, по его мнению, находятся в неплохом состоянии. Однако, это можно сказать не обо всех зданиях.

Премьер лично осмотрел гинекологическое отделение , находящееся в здании бывшего кожевенного завода Рыльцевых 1760 года постройки. Оно сильно изношено, даже не оборудовано лифтом и совсем не отвечает санитарным требованиям. При этом на территории больницы есть трехэтажное пустующее здание. Если его отремонтировать, то гинекологическое отделение можно перенести туда. Как рассказывали врачи, после проведения каких-либо процедур в хирургии пациентов приходится на носилках переправлять в удаленный от остальных помещений корпус.

П1 Михаил Мишустин во время посещения Окружной больницы Костромского округа № 1 в Костроме Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Все операционные и процедурные кабинеты нужно будет перевести в современный корпус, — сказал медицинским работникам Михаил Мишустин.

Премьер поручил выделить 200 млн рублей на ремонт одного из зданий, в которое переедет гинекология. А в старом корпусе можно будет разместить центр для консультаций и приема пациентов.

— Надеемся, что в ближайшее время будет оказана помощь. Здание действительно в очень плохом состоянии и оказывать медицинскую помощь в таких условиях достаточно сложно, учитывая, что речь идет о мамах и малышах — это вопрос серьезный, — посетовала в разговоре с «Известиями» один из врачей больницы.

Уже на встрече с участниками совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и нацпроектам, а также с представителями общественности глава кабмина отметил, что у региона богатая история и хороший инвестиционный потенциал, но тут по-прежнему пользуются канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться, как выразился премьер, в больницах построенных еще «при царе-батюшке».

— Мы сегодня были в местной больнице, где в 1760 году был кожевенный завод, даже поднялись специально наверх, посмотрели сооружения, в которых варили кожу. Это не просто грустно, это недопустимо , — возмутился Михаил Мишустин. — Отделение гинекологии наводит на мысли о чем угодно, но только не о счастливом материнстве, решение таких проблем откладывать нельзя.

П2 Михаил Мишустин во время встречи с участниками Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам и представителями общественности Фото: ТАСС/Александр Астаф

Регион испытывает проблемы не только с социальной инфраструктурой, но и с энергетическо й. На сегодняшний момент уровень газификации составляет около 60,1%, в том числе в городах — 74,6%, в сельской местности — 28,4%. Стоит отметить, что с 2014 года Костромская область никак не участвует в федеральной программе газификации регионов, так как получает топливо от независимого производителя. Сейчас планируется строительство газопровода-отвода Галич-Мантурово-Шарья, с которым есть некоторые проблемы по инвестициям и сроком постройки. Премьер призвал соблюсти все дедлайны.

— Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов. XXI век, центр России, а люди живут без газа, — отметил он.

Отдельно премьер заверил, что федеральный центр поддержит все новые проекты области . Местные граждане обратились за поддержкой при реконструкции Коркинских очистных сооружений, которые были введены в эксплуатацию 45 лет назад, но не соответствуют нынешним требованиям очистки сточных вод, поэтому в Волгу попадает недоочищенная вода. Михаил Мишустин подчеркнул, что деньги в первую очередь необходимо выделить на разработку проектной документации для реконструкции очистных сооружений.

П3 Михаил Мишустин во время встречи со студентами Костромского государственного университета Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Также на совещании зашла речь о нехватке мест в школах области. Премьер напомнил, что на программу по увеличению количества мест в российских учебных заведениях планируется выделить средства из федерального бюджета. Председатель правительства предупредил региональные власти, что те должны до 13 апреля представить расчеты о состоянии системы образования.

Мал, да дорог

Как ранее сообщали «Известия» премьер-министр специально решил скорректировать свою ближайшую региональную поездку. Изначально он должен был направится в Ярославль, но решил посетить один из малых городов области Переславль-Залесский . Его население — около 40 тыс. человек.

Решение премьера было обусловлено необходимостью улучшать социально-экономическую ситуацию на местах . В Переславле-Залесском он провел отдельное совещание по развитию небольших агломераций. Это особенно актуально для малых городов — их население за последнее десятилетие сократилось примерно на 10%. Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов, считает глава кабинета министров . Правительство уже разработало программу помощи, которая предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. На это в 2020 году будет выделено 1,5 млрд рублей.

На совещании по развитию малых городов депутат Госдумы Валентина Терешкова также подняла вопрос о появлении в Ярославской области целлюлозно-бумажного комбината . Михаил Мишустин заявил, что правительство не считает целесообразным его строительство на берегу Рыбинского водохранилища.

П4 Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

— Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду , а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а сильно ее ухудшит, — отметил глава кабмина.— Правительство однозначно не поддерживает эту идею, я думаю, что мы на этом вопрос закроем.

Он также рассказал, что компания, которая планировала строительство («Свеза, стоимость строительства завода оценивалась в $2,8 млрд. — «Известия»), не предоставляет документов о возможности нанесения экологического ущерба региону.

Руководитель экспертной группы конкурса «Малые города и исторические поселения» Минстроя Артем Гебелев в разговоре с «Известиями» отметил, что одна из главных проблем малых городов — отток населения. По его словам, дело касается недостаточно развитой экономики, нехватки рабочих мест и проблем с заработком. Также остро стоит вопрос формирования общественных пространств в малых городах.

Эксперт напомнил, что под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Минстрой ежегодно разыгрывает между субъектами 10 млрд рублей на создание нового облика агломераций. Среди потенциальных участников — 963 малых города, что составляет 86% от всех агломераций в стране, а на их территориях проживают 29,5 млн человек.