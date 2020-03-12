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Мишустин назвал цифровые данные «нефтью, золотом и платиной» XXI века

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Цифровые данные — это нефть, золото и платина XXI века, однако в отличие от традиционных ресурсов они неисчерпаемы. Об этом в четверг, 12 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Данные сегодня — это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он подчеркнул, что преимущество данных в их неисчерпаемости, и чем их больше — тем больше добавленной стоимости. «Это удивительное свойство данных — рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта», — заметил премьер-министр.

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Мишустин отметил, что в ближайшее время в стране будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, которая рассчитана на три года. И с этой работой, по его словам, связывают надежды, как правительство, так и граждане.

«У вас будут полномочия по изменению, или по реинжинирингу, всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств, включая перевод их в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени», — обратился Мишустин в заключение к чиновникам, ответственным за цифровизацию.

15 января президент России Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному собранию заявил, что страна способна достичь такого же прорыва в сфере искусственного интеллекта, как и в обороне. По его словам, для решения сложных технологических задач Россия продолжит развивать исследовательскую инфраструктуру.

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