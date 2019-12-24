Уберизируй это: создано приложение для бесплатного вызова электриков

Вызывать электриков и сантехников можно будет через смартфон. Для государственных и частных управляющих компаний (УК) создали мобильное приложение, которое со временем заменит диспетчеров. Первыми его могут внедрить 29 регионов, с властями которых заключены соглашения о сотрудничестве по цифровизации. В частности, сервис должен появиться в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. Перевод заказа бытовых услуг в онлайн может повысить спрос на них почти на треть, считают эксперты, тем более что многие работы официальные мастера УК выполняют бесплатно.

Мобильное ЖКХ

В России разработали комплексное решение для государственных и частных компаний (УК) по цифровому управлению многоквартирными домами. Речь идет о мобильном приложении для смартфонов VDome, его цена для УК будет зависеть от количества квартир и сроков подписки. Например, для ЖК на тысячу квартир подписка на год составит 68 тыс. рублей. С помощью приложения жильцы смогут без звонков в диспетчерскую вызывать сантехников, электриков и слесарей, которые работают в штате УК. Они оказывают не только платные, но и бесплатные услуги, предусмотренные договором с УК. Инвестиции в проект составили 40 млн рублей, рассказали «Известиям» в разработавшей технологию компании МТС.

Первыми его могут внедрить 29 субъектов, с властями которых заключены соглашения о сотрудничестве по цифровизации. В числе городов, где должна появиться услуга, –– Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород.

Приложение представляет собой цифровую платформу для УК, жильцов и мастеров. Чтобы вызвать специалиста, нужно будет сфотографировать проблему и оставить короткий комментарий. Заявка попадает в личный кабинет УК, которая сразу же перенаправляет ее мастеру соответствующей категории. После выполнения работы он должен подтвердить это через приложение — сделать фото и оставить комментарий, рассказали в МТС.

С помощью сервиса, помимо вызова специалистов, можно подавать показания счетчиков ЖКУ, оплачивать коммунальные и коммерческие услуги управляющей компании, участвовать в электронных голосованиях и опросах, задавать вопросы УК в чате, отметили в МТС. Приложение разработано именно для смартфонов, поскольку на стационарных компьютерах подобные технологии не пользуются спросом. Решение легкое в использовании — требует минимальных навыков обращения с гаджетом, добавили в компании.

Сегодня уже есть подобные сервисы, например «Профи.Ру», «Ремонтник.Ру» и другие, но они предлагают только платные услуги мастеров, а не работников УК, отметил директор по развитию Professional FM Александр Устинов. Сервисы управляющих компаний отличаются от предложений частных служб в том числе централизованной ответственностью. Мастера на коммерческих платформах работают как частные специалисты, поэтому взыскать с сервиса компенсацию за некачественно оказанные услуги довольно сложно, добавил эксперт.

В последнее время цифровые решения для УК набирают популярность. Жильцы становятся всё более требовательными к удобству и качеству услуг, привыкая к высокому уровню в других сферах, считает Александр Устинов. Поэтому разработкой приложений занимаются и другие технологические компании, а также сами УК, отметила коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Действительно, крупные интернет-провайдеры считают цифровизацию ЖКХ перспективным направлением.

–– «Билайн» изучает различные возможности в этой сфере, –– сказали «Известиям» в пресс-службе «Билайн».

Компания «Мегафон» тоже разработала подобное мобильное приложение — «Цифровая управляющая компания». Оно создано на основе разработок в сфере «интернета вещей». Сервис позволяет жильцам просматривать начисления и оплачивать ЖКУ, передавать показания приборов учета, обращаться в диспетчерскую службу и охрану ЖК, заказывать разные виды услуг, в том числе сантехнические, сообщили в пресс-службе «Мегафона».

Цифровизация в массы

Минстрой России в рамках национальной программы «Цифровая экономика» реализует проект «Умный город», направленный на цифровизацию разных процессов, в том числе в сфере ЖКХ. О ходе реализации программы в ведомстве на момент публикации не ответили.

По данным Александра Устинова, на отраслевом уровне цифровизация движется к​ прозрачности работы УК — компании по максимуму раскрывают информацию на ресурсах, доступных всем желающим. На городском и областном уровнях создаются платформы для общения с гражданами, такие как «Активный гражданин». А на рыночном разрабатываются удобные цифровые приложения для взаимодействия жителей и УК, рассказал эксперт.

В целом, по мнению Анны Боим, подобные мобильные приложения, позволяющие безопасно проводить плату за коммунальные услуги, могут повысить собираемость на 60–70% за счет автоматизации процессов.

Появление сервиса по заказу бытовых услуг онлайн может повысить спрос на них почти на треть, добавила Анна Боим. Кроме того, подобные решения позволят УК сэкономить на диспетчерах. Для городских властей это одна из основных причин заинтересованности в таких приложениях, считает эксперт.