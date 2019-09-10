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Больше 20 млн россиян могут потерять работу из-за «автоматизации»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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К 2030 году компетенции 45,5% работников в России будут неактуальны и им придется либо уйти с рынка труда, либо переобучаться. Такие выводы представлены в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия». Эта оценка касается только формально занятых граждан, то есть официально трудоустроенных.

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Оказалось, что роботам можно поручить большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе (под риском автоматизации находятся 73% занятых здесь), обрабатывающих производствах (60%), сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).

«Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра, — подчеркнул в беседе с «Известиями» автор работы, врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов. — Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции».

По мнению авторов, «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 млн человек. Вероятным решением проблемы может стать введение налога на роботов (собранные средства можно направить на социальную помощь) или переход на четырехдневную рабочую неделю.

Дополнительное налоговое обременение затормозит развитие прогрессивных технологий и видов деятельности, что будет снижать конкурентоспособность России на мировом рынке, сказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

Ситуация может стабилизироваться и без вмешательства государства, считают эксперты, поскольку процесс будет растянут во времени.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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