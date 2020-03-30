Максимальный штраф за нарушение карантина в России составит 1 млн рублей

Величина штрафов за несоблюдение карантина будет зависеть от статуса человека и вреда, который он нанес другим. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Согласно поправкам в КоАП, при заражении или смерти другого человека штраф для должностных лиц составит от 300 до 500 тыс. рублей и от 150 до 300 тыс. для остальных граждан.

Люди, чьи действия во время карантина несут опасность для остальных, могут заплатить от 15 до 40 тыс. рублей. Должностные лица должны будут заплатить от 50 до 150 тыс. рублей. Максимальный штраф составляет 1 млн рублей, передает телеканал «360». Столько придется заплатить юридическим лицам, признанным ответственными за чью-либо гибель.

«Сейчас наша основная задача — это работать на опережение, минимизировать распространение вируса», — отметил Мишустин на совещании. Глава кабмина также призвал региональные власти последовать примеру Москвы и Подмосковья и ввести у себя ограничительные меры в связи с коронавирусом.

Режим обязательной самоизоляции для всех жителей действует в столице и Московской области с 30 марта.

31 марта Совет Федерации рассмотрит поправки в Уголовный и Административный кодексы, связанные с карантином.

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Позднее такие же ограничительные меры были введены в Мурманской области, сообщается на сайте aif.ru. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случая заражений коронавирусом. Из них 66 вылечились, девять скончались.

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