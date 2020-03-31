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Из больниц Москвы выписаны 42 вылечившихся от COVID-19 пациента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Еще 42 человека были выписаны из столичных больниц после лечения от коронавируса, таким образом, общее число выздоровевших в столице достигло 70. Об этом во вторник, 31 марта, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«За прошедшие дни в Москве еще 42 человека, у которых ранее был подтвержден коронавирус, полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 70 выздоровевших. Приятно видеть, что число тех, кто выздоравливает, увеличивается. И я надеюсь, что новые меры поддержат эту позитивную тенденцию ― прирост заболевших будет замедляться, а количество выздоровевших расти», ― подчеркнула вице-мэр.

Ракова добавила, что все выписавшиеся пациенты в настоящее время находятся в «хорошем состоянии».

Ранее в этот день стало известно, что за минувшие сутки в медицинский центр в Коммунарке поступило 28 пациентов, выписано 62, при этом всего на лечении в больнице находятся 314 пациентов.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Таким образом, в настоящее время на режим самоизоляции были переведены 29 субъектов РФ.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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