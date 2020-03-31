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Вирусолог объяснила рост числа молодежи среди заболевших COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Молодежь переносит коронавирус легче взрослых, поэтому ей сложно заметить симптомы заболевания. Инкубационный период заболевания у молодого поколения сильно растянут, поэтому человек может быть переносчиком инфекции, даже не подозревая об этом, считает врач-вирусолог Евгения Селькова.

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«У пожилых, кстати, симптомы проявляются намного быстрее из-за слабого иммунитета, в то время как поступала информация о 17 и даже 21 дне инкубационного периода среди молодежи в противовес известным нам ранее 14», — цитирует ее 30 марта «Вечерняя Москва».

Эксперт уверена, что рост числа заболеваемости коронавирусом среди молодого населения страны также обусловлен мутацией вируса. Селькова отмечает, что вирус «учится» приспосабливаться и выбирает себе новых жертв, но при этом становится менее опасным.

Накануне московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Москве у 17 детей.

Ранее в этот же день стало известно, что в Москве за последние сутки выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заразившихся в столице превысило 1,2 тыс. Возраст большинства инфицированных, а именно 102 человек, — от 18 до 40 лет.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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