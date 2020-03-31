В Приморье вылечился первый пациент с коронавирусом

В Приморье из госпиталя Краевой клинической больницы № 2 выписана девушка, излечившаяся от коронавируса. Она стала первым пациентом, который победил заболевание в регионе. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает официальный сайт правительства Приморского края.

Пациентка ранее прибыла в Приморье из Мексики, после чего ей был поставлен диагноз COVID-19. Болезнь протекала в легкой форме.

«После 10 дней лечения оба ее теста на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат», — приводит пресс-служба правительства региона сообщение министерства здравоохранения Приморского края.

Ранее во вторник сообщалось о двух новых случаях инфицирования коронавирусом в Приморском крае. До этого, 24 марта, было выявлено еще два случая заражения вирусом.

По данным местного правительства, всего в крае на карантине в учреждениях здравоохранения находятся 39 человек, еще более 4 тыс. — на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.