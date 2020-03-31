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Аэропорт Нур-Султана приостановит прием международных рейсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Аэропорт Нур-Султана приостановит прием международных рейсов с 1 апреля. Об этом во вторник, 31 марта, на своей странице в Facebook сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

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Прием международных рейсов приостановят с 00:00 1 апреля (21:00 мск 31 марта), уточняется в сообщении. Остановится также прием эвакуационных пассажирских рейсов.

«В аэропорту Алматы с указанного периода также будет приостановлен прилет всех международных регулярных авиарейсов», — уточнили в пресс-службе министерства. Они будут перенаправляться в другие аэропорты Казахстана.

По данным портала Worldometer на 31 марта, в стране зафиксированы 325 случаев заражения коронавирусом, 21 человек выздоровел, один пациент скончался.

С 16 марта по 15 апреля в Казахстане действует режим чрезвычайного положения. Города Алма-Ата и Нур-Султан закрыли на карантин с 19 марта. Президент республики Касым-Жомарт Токаев также заявил, что все люди, прибывающие в Казахстан из-за рубежа, включая страны ЕАЭС, любым видом транспорта, должны помещаться на двухнедельный карантин.

В России, по данным на 30 марта, зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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