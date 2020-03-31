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26 регионов России ввели режим самоизоляции

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Режим самоизоляции из-за распространения коронавируса вслед за Москвой и Подмосковьем объявили власти еще 24 российских регионов.

Ранее, 29 марта, власти Москвы и Московской области ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех своих жителей вне зависимости от возраста. Разрешается покидать дома за медицинской помощью, для поездок на работу, похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку.

30 марта портал стопкоронавирус.рф сообщил, что меру поддержали в республиках Адыгея, Марий Эл, Татарстан, Якутия и Коми, а также в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской и Ульяновской областях.

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Согласно РБК, данную меру ввели в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областях. Кроме того, самоизоляцию поддержали в Чечне и Чувашии.

25 марта во время обращения к нации президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома».

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Коронавирус в России

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Болезнь распространилась более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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