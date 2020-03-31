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В Приморье зафиксированы два новых случая инфицирования коронавирусом

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Два новых случая инфицирования коронавирусом выявлены в Приморском крае, заявила во вторник, 31 марта, министр здравоохранения региона Анастасия Худченко на селекторном совещании по вопросу противодействия эпидемии.

Ранее в Приморье сообщалось о двух других инфицированных жителях, которые вернулись из поездки в Европу.

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«На сегодня у нас всего четыре случая с подверженной коронавирусной инфекцией. По двум новым с момента заболевания все необходимые эпидемиологические мероприятия проведены в полном объеме», — приводит слова Худченко пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что всего в крае на карантине в учреждениях здравоохранения находятся 39 человек, еще более 4 тыс. — на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

По состоянию на 30 марта общее число заразившихся в России достигло 1836 человек, скончались 17 пациентов.

коронавирус в России

Накануне президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат. Глава государства призвал россиян «побыть дома» и не «надеяться на авось».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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