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Названы самые популярные просьбы москвичей на «горячей линии» по коронавирусу

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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За последнюю неделю в Москве на «горячую линию» по индивидуальным вопросам о коронавирусе поступило более 40 тыс. обращений. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

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«Мы создали единую «горячую линию», куда можно обращаться по индивидуальным вопросам. За прошедшую неделю на нее поступило более 40 тыс. звонков. В основном люди обращаются с просьбой купить и доставить продукты, лекарства, погулять с собакой», ― цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Также она добавила, что пожилым людям, которые соблюдают режим самоизоляции, оказывают помощь соцработники и волонтеры.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Такие ограничительные меры ввели еще 24 региона страны. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

коронавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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