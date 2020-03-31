Названы самые популярные просьбы москвичей на «горячей линии» по коронавирусу

За последнюю неделю в Москве на «горячую линию» по индивидуальным вопросам о коронавирусе поступило более 40 тыс. обращений. Об этом во вторник, 31 марта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы создали единую «горячую линию», куда можно обращаться по индивидуальным вопросам. За прошедшую неделю на нее поступило более 40 тыс. звонков. В основном люди обращаются с просьбой купить и доставить продукты, лекарства, погулять с собакой», ― цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Также она добавила, что пожилым людям, которые соблюдают режим самоизоляции, оказывают помощь соцработники и волонтеры.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Такие ограничительные меры ввели еще 24 региона страны. Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 30 марта, в России зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.