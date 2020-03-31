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В Хабаровске оштрафуют не сдавшего анализ на коронавирус мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Хабаровске местный житель не выполнил постановление медиков об обязательной явке анализа на коронавирус, которое было ему дано после контакта с зараженным человеком.

Мужчина должен был самостоятельно приехать в медицинский центр и пройти там проверку в условиях изоляции, однако не сделал этого.

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Участковый Кировского района города составил на хабаровчанина административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица», согласно которой нарушителю грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, сообщает 30 марта УМВД Хабаровского края.

Соответствующие документы были направлены в мировой суд.

По данным сотрудников правоохранительных органов, в настоящий момент мужчина находится в госпитале, куда был направлен принудительно. В медучреждении в условиях изоляции он проходит обследование на наличие коронавирусной инфекции.

В Хабаровском инфекционном госпитале, как сообщает пресс-служба регионального УМВД на 30 марта, находятся семь человек, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Еще шесть пациентов находятся там с подозрением на коронавирус, а 13 изолированы после контакта с зараженными.

30 марта стало известно, что максимальный штраф за несоблюдение карантина по коронавирусной инфекции в России составит 1 млн рублей. Позднее в этот же первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что введение штрафов за нарушение самоизоляции обоснованно.

В России, по данным на 30 марта, зафиксировано 1836 случаев инфицирования, скончались 17 человек. Во вторник стало известно о еще двух новых случаях заражения коронавирусом в Приморском крае.

коронавирус

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