Прямой эфир
Сюжет:

В Совфеде оценили введение штрафов за нарушение карантина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что введение штрафов за нарушение самоизоляции обоснованно.

Он подчеркнул, что граждане должны осознавать свою ответственность перед другими гражданами.

Город, которому нет: в столице вводят спецпропуска для выхода на улицу
Покидать свои жилища москвичи смогут только по регламенту, но о полном закрытии столицы речи не идет

«Штраф должен быть чувствительным, чтобы гражданин понимал свою ответственность за нарушение ограничений в период ЧС или эпидемий. Меры, предложенные правительством, обоснованны», — сказал сенатор «РИА Новостям» в понедельник, 30 марта.

По словам Рязанского, в первые же выходные некоторые жители столицы вместе с семьями вышли на прогулку в парки вместо того, чтобы соблюдать режим самоизоляции. По его мнению, всё это выглядело «дико» и «безответственно».

Он отметил, что в первый раз пенсионеру можно вынести предупреждение и уточнить, по какой причине он вышел из дома. В таком случае сумма в 1000 рублей будет «достаточно чувствительной».

«Для нарушивших домашний карантин «вилка» в 1–3 тысячи рублей также будет достаточной», — считает Рязанский.

В случае, если россиянин нарушил установленные правила и покинул медучреждение, подвергнув опасности жизнь и здоровье окружающих, штраф в размере от 15 до 40 тыс. рублей «вполне оправдан», заключил сенатор.

Ранее, в понедельник, стало известно, что максимальный штраф за несоблюдение карантина в России составит 1 млн рублей.

В понедельник, 30 марта, в России было выявлено 302 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди новых заражений 212 обнаружено в Москве. Общее количество инфицированных в стране составило 1836 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Рязанской области объявили режим самоизоляции
Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020