Власти Рязанской области объявили режим самоизоляции

Режим полной самоизоляции введен в Рязанской области, соответствующий указ губернатора Николая Любимова опубликован на сайте регионального правительства в понедельник, 30 марта.

В соответствии с распоряжением в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 жители Рязанской области обязаны оставаться дома за исключением ряда случаев. Речь идет об экстренном обращении за медицинской помощью, поездках на работу в случае невозможности дистанционного выполнения обязанностей, покупке продуктов питания, выгуле домашних животных и выносе мусора рядом с домом.

Кроме этого, при нахождении в общественных местах, транспорте, а также магазинах граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м. В свою очередь организации должны обеспечить такую возможность посредством специальных разметок.

По состоянию на 30 марта в регионе зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все пациенты вернулись из-за рубежа.

Меры по усилению карантина в Рязанской области были введены по примеру Москвы и Московской области, где о режиме полной самоизоляции объявили 29 марта. Такие же ограничения были введены в Мурманской и Калининградской областях.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 10 пациентов.

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