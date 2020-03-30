Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для COVID-19

Роспотребнадзор передал Азербайджану 70 наборов тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса SARS-CoV-2, которые позволят обследовать 70 тыс. пациентов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает посольство России в Баку.

«Особое значение придаем нашему тесному взаимодействию в сфере здравоохранения с Азербайджанской Республикой. Уверены, что прилагаемые Россией и Азербайджаном усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения, а также дальнейшая координация шагов по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий послужат укреплению коллективного потенциала стран нашего региона в противодействии этому общему новому вызову», — говорится в сообщении.

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России оказывать помощь другим государствам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 24 марта по 20 апреля в Азербайджане введен карантинный режим с целью противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2. Приостановлено движение поездов между Россией и Азербайджаном.

С 19 по 29 марта власти Азербайджана ограничили перемещение внутри страны из-за распространения инфекции.

По данным статистического международного бюро Worldometer на 30 марта, в Азербайджане зафиксировано 122 случая заражения новым типом коронавируса, три человека умерли, шесть пациентов выписаны из больниц.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На текущий момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек.

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