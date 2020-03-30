Прямой эфир
Сюжет:

Россия передала Азербайджану 70 наборов тест-систем для COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор передал Азербайджану 70 наборов тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса SARS-CoV-2, которые позволят обследовать 70 тыс. пациентов. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает посольство России в Баку.

«Особое значение придаем нашему тесному взаимодействию в сфере здравоохранения с Азербайджанской Республикой. Уверены, что прилагаемые Россией и Азербайджаном усилия на благо поддержания здоровья и благополучия населения, а также дальнейшая координация шагов по преодолению пандемии коронавируса и ее последствий послужат укреплению коллективного потенциала стран нашего региона в противодействии этому общему новому вызову», — говорится в сообщении.

Полицейские мэры: карантинные лишения и запреты за рубежом
Какие инструменты силовики и законодатели других стран используют против пандемии

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности России оказывать помощь другим государствам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

С 24 марта по 20 апреля в Азербайджане введен карантинный режим с целью противодействия распространению коронавируса SARS-CoV-2. Приостановлено движение поездов между Россией и Азербайджаном.

С 19 по 29 марта власти Азербайджана ограничили перемещение внутри страны из-за распространения инфекции.

По данным статистического международного бюро Worldometer на 30 марта, в Азербайджане зафиксировано 122 случая заражения новым типом коронавируса, три человека умерли, шесть пациентов выписаны из больниц.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На текущий момент число заразившихся коронавирусом в России достигло 1836 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Азербайджана ограничили передвижение по стране из-за коронавируса
Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Азербайджане

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020