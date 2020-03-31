Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом
Сюжет:

ООН призвала выделить $2,5 трлн для развивающихся стран на борьбу с COVID-19

0
Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экономист Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ричард Козул-Райт 30 марта призвал участников альянса экстренно выделить $2,5 трлн, чтобы помочь развивающимся странам бороться с пандемией коронавируса.

Академический пропуск: из-за коронавируса в ЕС отменяются стажировки
В Германии обещают быстро восстановить студенческие обмены с Россией после пандемии

«Международному сообществу необходимо в срочном порядке согласовать соответствующий комплекс мер по стабилизации экономики с более глобальным прицелом, чтобы устранить грядущую нехватку финансовых средств, с которой многие развивающиеся страны сейчас неизбежно сталкиваются», ― заявил он в интервью, опубликованном на сайте ООН.

Козул-Райт подчеркнул, что $1 трлн должен быть предоставлен за счет более широкого использования специальных прав заимствования, еще $1 трлн ― списание задолженности развивающихся стран. Оставшиеся $500 млрд необходимы для финансирования «Плана Маршала», направленного на восстановление систем здравоохранения.

Ранее в марте восемь государств обратились с призывом к ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал лидеров G20 отменить санкции в связи с распространением коронавируса. Генсек отметил, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 31 марта, на планете зарегистрировано свыше 785 тыс. случаев заболевания, умерли более 37 тыс. человек, вылечились — 165 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обзорная конференция ООН по ДНЯО перенесена из-за коронавируса
В ООН подсчитали убытки мирового туризма от пандемии коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020