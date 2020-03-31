ООН призвала выделить $2,5 трлн для развивающихся стран на борьбу с COVID-19

Экономист Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ричард Козул-Райт 30 марта призвал участников альянса экстренно выделить $2,5 трлн, чтобы помочь развивающимся странам бороться с пандемией коронавируса.

«Международному сообществу необходимо в срочном порядке согласовать соответствующий комплекс мер по стабилизации экономики с более глобальным прицелом, чтобы устранить грядущую нехватку финансовых средств, с которой многие развивающиеся страны сейчас неизбежно сталкиваются», ― заявил он в интервью, опубликованном на сайте ООН.

Козул-Райт подчеркнул, что $1 трлн должен быть предоставлен за счет более широкого использования специальных прав заимствования, еще $1 трлн ― списание задолженности развивающихся стран. Оставшиеся $500 млрд необходимы для финансирования «Плана Маршала», направленного на восстановление систем здравоохранения.

Ранее в марте восемь государств обратились с призывом к ООН потребовать от ряда стран снять односторонние санкции, которые мешают борьбе с распространением нового коронавируса.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также призвал лидеров G20 отменить санкции в связи с распространением коронавируса. Генсек отметил, что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 31 марта, на планете зарегистрировано свыше 785 тыс. случаев заболевания, умерли более 37 тыс. человек, вылечились — 165 тыс.