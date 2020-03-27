Обзорная конференция ООН по ДНЯО перенесена из-за коронавируса

Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия, запланированная на период с 27 апреля по 22 мая в Нью-Йорке, перенесена из-за коронавируса, сообщил в пятницу, 27 марта, представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«По ДНЯО — она (конференция. – Ред.) была перенесена», — приводит его слова «РИА Новости».

Обзорная конференция проходит раз в пять лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 559 тыс. случаев заболевания, умерли более 25 тыс. человек, вылечились — 128 тыс.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международное соглашение, разработанное комитетом по разоружению ООН. Цель документа — создать преграду на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, а также обеспечить необходимый международный контроль за выполнением государствами обязательств по ограничению возможности возникновения ядерного конфликта. Одобрен Генеральной ассамблеей ООН 12 июня 1968 года.

Из-за пандемии коронавируса 26 марта была проведена первая в истории онлайн-конференция лидеров стран G20.

По итогам конференции страны G20 договорились сделать всё возможное, чтобы преодолеть эпидемию.