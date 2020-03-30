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Еще четыре человека выздоровели от COVID-19 в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число выздоровевших после заболевания коронавирусом в Московской области за день увеличилось с 10 до 14 человек. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в понедельник, 30 марта.

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«Еще четыре пациента вылечились от коронавируса в Подмосковье. Все они выписаны из стационаров после выздоровления. Заболевание протекало в легкой форме», ― отметили в Telegram-канале штаба.

Всего, по состоянию на 30 марта, в Подмосковье выздоровели 14 человек, у которых ранее нашли коронавирус. Всего в регионе зафиксировано 119 случаев заболевания.

Вечером 29 марта в Подмосковье ввели всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Жителей региона призвали не покидать свои дома без необходимости.

Выходить из квартиры разрешается в случае обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если лицо обязано на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от места проживания, а также необходимости вынести мусор.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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