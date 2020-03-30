ГД рассмотрит законопроекты о поддержке населения из-за коронавируса

Госдума 31 марта рассмотрит сразу в трех чтениях законопроекты о поддержке граждан и предпринимателей во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Ожидается, что заседание начнется раньше обычного — депутаты приступят к обсуждению уже в 10 часов утра. Ключевым вопросом станет блок законопроектов, направленных на поддержку населения и предпринимательского сообщества. Все документы должны быть приняты в трех чтениях.

По данным «РИА Новости», другие документы, но с менее приоритетными мерами содействия будут во вторник одобрены только в первом чтении, а затем — на следующий день — приняты окончательно.

Кроме того, собеседник агентства не исключил, что заседание, которое было запланировано на четверг, может быть отменено.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к нации из-за ситуации с коронавирусом представил ряд мер, которые должны поддержать сейчас российский бизнес.

В частности, российский лидер предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам. Исключение составят НДС и страховые взносы. Кроме того, он призвал ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за коронавируса.

Что касается граждан, то здесь он объявил о планах приравнять минимальный больничный к уровню МРОТа, увеличить пособия по безработице и ввести кредитные каникулы для тех, чьи доходы сократились на 30%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Всего в мире, по данным Worldometer, на сегодняшний день число инфицированных превысило 723 тыс. Жертвами заболевания стали более 34 тыс. человек, выздоровели свыше 151 тыс. В России число заразившихся коронавирусом на текущий момент достигло 1836, скончались 12 человек.

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