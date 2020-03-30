Путин отметил успехи России в борьбе с коронавирусом

России удалось предотвратить большой прирост числа россиян, которые могли бы заразиться коронавирусом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 30 марта.

Президент отметил, что в настоящий момент в России делается всё, чтобы не допустить ситуации, при которой COVID-19 мог бы затронуть большую часть населения страны. По его мнению, не нужно бояться мер по противодействию распространению болезни, которые некоторым могут показаться избыточными. «Береженого Бог бережет», ― подчеркнул Путин.

Помимо этого, российский лидер обратил внимание на важность оценить нынешние возможности коечного фонда в России. «Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава», ― добавил Путин.

Ранее 30 марта правительство России выделило 33,4 млрд рублей 77 регионам страны для создания в них койко-мест и оборудования медицинских учреждений для борьбы с коронавирусом.

Также премьер-министр Михаил Мишустин призвал все российские регионы по примеру Москвы ввести режим всеобщей изоляции. Власти Москвы и Подмосковья ввели эту меру накануне, 29 марта. Позднее аналогичные меры предприняли в Мурманской и Вологодской областях, а власти Башкирии прорабатывают возможность введения режима самоизоляции и сухого закона.

С 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочая неделя в целях предотвращения распространения коронавируса. О соответствующем решении сообщил гражданам президент страны Владимир Путин во время обращения к россиянам 25 марта. Он призвал соотечественников оставаться дома.

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