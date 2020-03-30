В Подмосковье опровергли информацию о введение комендантского часа в связи с распространением коронавируса. Как сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Ранее по социальным сетям начал распространятся видеоролик, на котором полицейские по громкоговорителю полицейские предупреждают граждан о введении комендантского часа.

«Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», — цитирует Петрову ТАСС.

В воскресенье вечером в Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Жители Московской области призывают не покидать своих домов без необходимости.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

По последним данным, в Московской области зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом. Из них десять пациентов вылечились.