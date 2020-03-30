Прямой эфир
Сюжет:

В Подмосковье опровергли информацию о введение комендантского часа

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подмосковье опровергли информацию о введение комендантского часа в связи с распространением коронавируса. Как сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Ранее по социальным сетям начал распространятся видеоролик, на котором полицейские по громкоговорителю полицейские предупреждают граждан о введении комендантского часа.

«Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки», — цитирует Петрову ТАСС.

В воскресенье вечером в Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Жители Московской области призывают не покидать своих домов без необходимости.

Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если гражданин обязан на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, а также необходимости вынести бытовой мусор.

По последним данным, в Московской области зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом. Из них десять пациентов вылечились.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Меры за нарушение ограничений для москвичей установят в ближайшие дни
Режим самоизоляции начал действовать в Московской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020