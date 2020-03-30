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СК начал проверку из-за фейка о комендантском часе в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Следователи организовали проверку по факту распространения ложной информации о комендантском часе в Московском регионе из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Главного управления Следственного комитета России по Москве в понедельник, 30 марта.

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Согласно предварительным данным, 26 марта в интернете появилось видео, в котором говорилось, что в столичном регионе ввели ограничительные меры в связи с COVID-19. Также сообщалось, что на видео полицейские по громкоговорителю предупреждали граждан о введении комендантского часа в регионе.

Следствие считает, что автор ролика хотел вызвать у людей панику. Устанавливается личность записавшего и распространявшего ложную информацию.

СК призывает москвичей доверять только официальной информации, в том числе публикуемой на сайте стопкоронавирус.рф. Также актуальная информация по ситуации с инфекцией есть на сайте доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Ранее, в понедельник, руководство ГУ МВД России по Московской области опровергло инфoрмацию о введении комeндантского чaса в регионе в связи с распространением коронавируса. В отношении сотрудников полиции, которые сообщили гражданам ложную информацию, назначили проверку.

Вечером 29 марта в Подмосковье ввели всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Жителей региона призвали не покидать свои дома без необходимости.

Выходить из квартиры разрешается в случае обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (если лицо обязано на нее ходить), совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от места проживания, а также необходимости вынести мусор.

По последним данным, в Московской области выявлено 112 случаев коронавируса, 10 пациентов выздоровели.

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