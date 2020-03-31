Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра

Пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова рассказала о здоровье столичного градоначальника Сергея Собянина на фоне новостей об обнаружении коронавируса у главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.

«Всё в порядке, за здоровьем [мэра] следим», — приводит ТАСС слова Пеньковой во вторник, 31 марта.

Других подробностей она не сообщила.

Ранее в этот же день Проценко признался, что у него положительный тест на коронавирус. Вместе с тем он заявил, что чувствует себя нормально, изолировался и готов продолжать работать в удаленном режиме. Собянин встречался с главврачом неделю назад в больнице, чтобы оценить, как идет лечение зараженных пациентов.

Как следствие, в медцентре, возглавляемом Проценко, сейчас будут предприняты специальные и дополнительные меры предосторожности. Кроме того, медицинский персонал проверят на наличие коронавируса.

После сообщений об инфицировании Проценко, на карантин уже ушла учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер. На минувшей неделе она контактировала с доктором во время записи интервью.

В настоящее время на особом контроле находится здоровье не только мэра столицы, но и президента России Владимира Путина. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства регулярно тестируется на коронавирус и сейчас с его здоровьем всё в порядке.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухане.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования. Большая часть приходится на Москву — 1613 человек.

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