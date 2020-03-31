Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Две трети регионов России ввели дополнительные ограничения из-за COVID-19
Авто
Мировой авторынок в 2020 году может упасть на 14%
Общество
В Мосгордуме предложили штрафовать на 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции
Общество
Пресс-секретарь Собянина заявила об отсутствии коронавируса у мэра
Мир
На Украине анонсировали обмен пленными с Донбассом
Сюжет:

Песков заявил о регулярном тестировании Путина на коронавирус

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус. Об этом он сказал во вторник, 31 марта.

«Регулярно тестируется. Всё нормально», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь главы государства уже несколько раз комментировал влияние коронавирусной инфекции на работу главы государства.

«Наша страна — это одна большая семья»
Президент призвал к максимальной сплоченности и ответственности во время борьбы с COVID-19

В частности, он отмечал, что в Кремле постоянно придерживаются превентивных мер и стараются контролировать количество публичных мероприятий с участием российского лидера.

Кроме того, на минувшей неделе случай заражения коронавирусом подтвердился в администрации президента России. В то же время Песков подчеркнул, что Путин не контактировал с этим сотрудником и никаких рисков для главы государства нет.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что ситуация с распространением коронавируса будет меняться к лучшему. Добиться этого, по его словам, возможно только эффективной работой врачей и граждан. Российский лидер не исключил, что стране по силам одолеть коронавирусную инфекцию даже раньше, чем через три месяца.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

корнавирус

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин обсудил с главами регионов РФ меры по борьбе с коронавирусом
Совет Федерации одобрил закон о полномочиях кабмина вводить режим ЧС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020