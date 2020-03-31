Песков заявил о регулярном тестировании Путина на коронавирус

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин регулярно сдает тесты на коронавирус. Об этом он сказал во вторник, 31 марта.

«Регулярно тестируется. Всё нормально», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь главы государства уже несколько раз комментировал влияние коронавирусной инфекции на работу главы государства.

В частности, он отмечал, что в Кремле постоянно придерживаются превентивных мер и стараются контролировать количество публичных мероприятий с участием российского лидера.

Кроме того, на минувшей неделе случай заражения коронавирусом подтвердился в администрации президента России. В то же время Песков подчеркнул, что Путин не контактировал с этим сотрудником и никаких рисков для главы государства нет.

Вместе с тем Путин выразил уверенность, что ситуация с распространением коронавируса будет меняться к лучшему. Добиться этого, по его словам, возможно только эффективной работой врачей и граждан. Российский лидер не исключил, что стране по силам одолеть коронавирусную инфекцию даже раньше, чем через три месяца.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

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