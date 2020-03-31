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Собянин обсудил с главами регионов РФ меры по борьбе с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 31 марта, провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

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«В первую очередь участники рассмотрели вопросы идентификации и самоизоляции тех, кто входит в группу с высоким уровнем риска. <…> На встрече обсуждались создание в регионах дополнительных коек коронавирусных стационаров, закупка лекарственных препаратов, производство средств индивидуальной защиты медицинского персонала, а также обеспечение бесперебойных продаж продовольствия и товаров первой необходимости», ― говорится на официальном сайте московской мэрии.

Ранее в этот день премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории столицы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства города.

Кроме того, 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина. Людям, не соблюдающим данный режим, грозят многотысячные или даже миллионные штрафы. Власти допускают и лишение свободы, если нарушение повлекло за собой смерть человека.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. Таким образом, в настоящее время на режим самоизоляции были переведены 37 субъектов РФ.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.кв

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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