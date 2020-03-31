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Стали известны методы контроля за соблюдением карантина в Москве

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Московские власти проконтролируют соблюдение режима карантина в городе с помощью операторов мобильной связи и столичных порталов. Соответствующее поручение мэру столицы опубликовано во вторник, 31 марта, на сайте правительства России.

«Мэру Москвы С.С. Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы», — говорится в документе.

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В минувшее воскресенье власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. В течение следующих суток аналогичное решение приняла почти половина регионов России.

После введения режима самоизоляции в мэрии Москвы объяснили данное решение. Причиной, по словам администрации города, стало нежелание некоторых жителей менять свой привычный образ жизни и несоблюдение ими мер по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, 31 марта Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина. Людям, не соблюдающим данный режим, грозят многотысячные или даже миллионные штрафы. Власти допускают и лишение свободы, если нарушение повлекло за собой смерть человека.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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