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Минобрнауки допустило возможность дистанционной защиты дипломов

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Фото: Depositphotos
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Министерство образования и науки прорабатывает возможность дистанционной защиты дипломов из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщил во вторник, 31 марта, глава ведомства Валерий Фальков.

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«Пока стопроцентного ответа не можем дать… по апрелю станет ясно. Но прорабатываем, конечно, вариант с дистанционным», — сказал Фальков в эфире телеканала «Россия 24».

Министр сообщил, что в случае дистанционной сдачи экзаменов может быть применена технология распознавания лиц.

Отвечая на вопрос о готовности вузов к переходу на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса, Фальков сказал, что далеко не все учебные заведения оказались к этому готовы, другие же оказались «принципиально не готовы». По его словам, здесь дело не в технических возможностях, а в «ограничениях психологического плана».

Ранее в этот же день Минобрнауки России приняло решение перенести вступительные испытания в вузах из-за распространения коронавирусной инфекции. Фальков отметил, что сдача вступительных испытаний будет отложена на 2–4 недели, так как сроки сдачи ЕГЭ были перенесены ранее.

Также он подчеркнул, что министерство не будет отказываться от стратегии увеличения количества бюджетных мест в российских вузах, и добавил, что ведомство не рассматривает полную отмену экзаменов в университетах.

27 марта Минпросвещения приняло решение о переносе проведения ЕГЭ с 25 мая на 8 июня, а Основного госэкзамена (ОГЭ) ― на 9 июня.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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