Прямой эфир
Сюжет:

Минпросвещения перенесло ЕГЭ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское Министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 25 мая. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Каникулы не для учителя: как школы переходят на дистанционное обучение
Изменения требуют усилий и от педагогов, и от школьников, и от их родителей

Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного госэкзамена (ОГЭ) для девятикласников — с 9 июня.

«Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов, которого цитирует пресс-служба.

Ранее 27 марта в Госдуме предложили перенести сдачу экзаменов на август, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы.

16 марта, вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что уже принято решение о переносе сроков досрочной сдачи ЕГЭ. По ее словам, расписание уже корректируется, но даты пока не определены.

При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность изменения сроков сдачи и основного этапа экзамена.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, выздоровели 124 тыс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036, среди них три летальных исхода.

коронавирус

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Роспотребнадзоре назвали число проведенных тестов на коронавирус
Восемь пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020