Минпросвещения перенесло ЕГЭ

Российское Министерство просвещения на фоне распространения коронавируса приняло решение о переносе сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 25 мая. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного госэкзамена (ОГЭ) для девятикласников — с 9 июня.

«Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов, которого цитирует пресс-служба.

Ранее 27 марта в Госдуме предложили перенести сдачу экзаменов на август, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы.

16 марта, вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что уже принято решение о переносе сроков досрочной сдачи ЕГЭ. По ее словам, расписание уже корректируется, но даты пока не определены.

При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность изменения сроков сдачи и основного этапа экзамена.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, выздоровели 124 тыс. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036, среди них три летальных исхода.