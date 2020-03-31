В Екатеринбурге перенесли подготовку к Универсиаде

В Екатеринбурге на два месяца перенесли разработку программы подготовки к проведению Универсиады-2023. Соответствующее распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликовано на официальном портале правовой информации региона.

В документе говорится, что слова «до 1 апреля 2020 года» необходимо заменить словами «до 1 июня 2020 года». Ранее разработка программы уже откладывалась, сроки были перенесены с 29 ноября 2019 года на 1 апреля 2020 года.

Как объяснили ИА «Ура.ру» в областном департаменте информационной политики, причины переноса связаны с введением на территории Свердловской области особого режима в целях обеспечения безопасности жителей в ситуации с коронавирусной инфекцией.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 31 марта, в России зафиксировано 2337 случаев инфицирования, скончались 17 человек.

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