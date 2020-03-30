Получили отсрочку: как перенос ОИ-2020 продлил карьеру топ-спортсменов

Пока организаторы подсчитывают убытки от переноса Олимпийских игр в Токио на июль 2021 года, а болельщики сдают билеты, спортсмены принимают решения о своем будущем. Многие представители российской команды, которые планировали в этом году завершить карьеру, уже объявили о том, что остаются в сборной. «Известия» разбирались, кто из лидеров продолжит готовиться к Олимпиаде и каковы их шансы на медали в 2021 году.

Превзойти Ана

Светлана Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, среди российских спортсменов она на втором месте по количеству наград ОИ после 34-летнего шорт-трекиста Виктора Ана. 30-летняя Ромашина выиграла три золота Олимпийских игр в группе и два — в дуэте с Натальей Ищенко. В отличие от Светланы Наталья в апреле 2017 года заявила о завершении карьеры. В мае 2017 года Ищенко была назначена на должность зампреда правительства Калининградской области, а также министра спорта родного региона. Но Светлана Ромашина решила продолжить свой путь в синхронном плавании. В 2016 году спортсменка ушла в декретный отпуск, после чего триумфально вернулась в сборную на ЧМ-2019, завоевав три золота в корейском Кванджу (два из них в дуэте с олимпийской чемпионкой Светланой Колесниченко).

— Понятно, что для всех спортсменов перенос Игр-2020 на год — неприятное событие, — рассказал «Известиям» глава федераций водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания Алексей Власенко. — С другой стороны, все понимают, что угроза распространения COVID-19 — это общемировая проблема и проведение Олимпийских игр в таких условиях невозможно. Поэтому все спортсмены сборной продолжат готовиться к Олимпиаде в 2021 году. Это касается и Светланы Ромашиной, которая является важной частью нашей сборной по синхронному плаванию. В Токио у Светланы будет возможность выиграть еще два золота и стать уже семикратной олимпийской чемпионкой.

олимп Светлана Ромашина выступает с произвольной программой в соревнованиях соло по синхронному плаванию на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, 17 июля 2019 года Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Учитывая, что сборная России по синхронному плаванию не дает никаких шансов конкурентам уже на шести Олимпиадах подряд, эти шансы действительно высоки. В истории спорта всего пять семикратных победителей Игр: Николай Андрианов, Борис Шахлин, Виктор Чукарин (все — СССР, спортивная гимнастика), Вера Чаславска (Чехословакия, спортивная гимнастика) и Аладар Геревич (Венгрия, фехтование).

Пока наши спортсмены вынуждены тренироваться дома. База «Озеро Круглое», где, помимо представителей водных видов, также занимается национальная команда по спортивной гимнастике, закрыта на карантин. Из всех спортивных федеральных баз работу продолжает только «Новогорск».

Еще год для Великой

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, саблистка Софья Великая рассчитывала поставить точку в карьере по окончании Игр-2020. Многие ожидали, что она сделает это уже после долгожданного триумфа в Рио-2016, но олимпийская чемпионка и восьмикратная чемпионка мира решила остаться в спорте еще на один олимпийский цикл, чтобы выступить на своих четвертых Играх.

Также после Игр-2020 в Токио карьеру намеревалась завершить и другая наша титулованная саблистка — двукратная олимпийская чемпионка, двукратная победительница ЧМ Яна Егорян. Однако обе спортсменки решили продлить свою карьеру еще минимум на год.

олимп Софья Великая (слева) и Яна Егорян после завершения финального поединка индивидуального первенства по фехтованию на саблях среди женщин на XXXI летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, 8 июля 2016 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Могу заверить, что Великая и Егорян останутся в сборной и выступят на Играх в Токио, — заявил «Известиям» президент Федерации фехтования России Александр Михайлов. — Это две опытные спортсменки, которые прекрасно понимают, что сейчас всем надо набраться терпения и продолжить поддерживать форму. Пока базы закрыты, соревнования не проводятся, был отменен квалификационный турнир. Надеюсь, что скоро возобновятся централизованные тренировки и все члены нашей команды смогут в рабочем режиме подготовиться к Олимпийским играм, которые состоятся летом 2021 года.

На отбор с капитаном

Открытие летних ОИ теперь запланировано на 23 июля 2021 года. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду-2020, смогут принять участие в Играх без прохождения нового отбора. Согласно данным МОКа, на данный момент разыграно 57% олимпийских лицензий.

В баскетболе — самом популярном виде спорта летних Олимпийских игр — Россия уже получила две путевки в 3х3 (мужская и женская сборная отобрались по рейтингу). Женская национальная команда не смогла попасть в отборочный турнир, заняв лишь седьмое место на Евробаскете-2019, а мужская должна была бороться за олимпийскую лицензию в конце июня в хорватском Сплите . Из-за переноса Игр-2020, соответственно, перенеслись и олимпийские отборочные турниры.

олимп Виталий Фридзон и Экпе Юдо в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 года между сборными командами России и Нигерии Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Капитан национальной команды, защитник «Локомотива-Кубани» Виталий Фридзон хотел завершить карьеру в сборной летом 2020-го, но также решил провести еще год в составе, чтобы помочь при отборе в Токио.

— Я рад, что Виталий принял решение остаться в сборной, несмотря на перенос Игр-2020, — заявил «Известиям» глава РФБ Андрей Кириленко. — Он очень важный игрок для нашей команды, и, как я уже говорил, сейчас Фридзон переживает очередную молодость. Играет так, будто ему 25 лет и впереди еще долгая карьера. Нашим молодым баскетболистам надо поучиться у него любви к игре и тому, как правильно и быстро восстанавливаться после повреждений.

В составе сборной России 34-летний Виталий Фридзон стал бронзовым призером Игр-2012 в Лондоне и чемпионата Европы-2011 в Литве.