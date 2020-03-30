«После анализа на коронавирус никто не звонил, значит, здоров»

В середине марта в Англии прошел один из самых престижных турниров по бадминтону All England (AE). Российский тандем Иван Созонов и Владимир Иванов вошел в тройку сильнейших и фактически обеспечил себе место на Олимпиаде в Токио. Спортсмены уже давно успешно выступают на этих соревнованиях, а в 2016 году даже сумели выиграть АЕ, чего прежде отечественным атлетам не удавалось. Турнир стал одним из последних спортивных событий в Великобритании до запрета всех массовых мероприятий из-за нового коронавируса. А вернувшиеся на родину российские бадминтонисты ушли на двухнедельный карантин. В беседе с «Известиями» Иван Созонов рассказал, как прошла его самоизоляция, и прокомментировал новость о переносе даты проведения Олимпиады.

— За счет чего вам удалось вновь «выстрелить» на AЕ?

— Предыдущие два года у нас были довольно сложными и неудачными. Мы сильно откатились в рейтинге. Всего несколько раз хорошо выступали, но такой стабильной игры, как раньше, не было. Перед турниром Англии мы очень хорошо подготовились. Выбрали правильные упражнения и их интенсивность, что и дало свои плоды. Также нам помог уверенный старт. В первом же матче мы обыграли китайскую пару Хан Ченг Кай и Джу Хао Донг, которая является нашим конкурентом за место на Олимпиаде. За счет того, что их выбили, мы не только сами набрали очки, но и лишили соперников возможности взять баллы в квалификации. Весь матч с ними шел под нашу диктовку. Мы были отлично готовы — тактически и физически. Когда чувствуешь, что можешь играть, как раньше, когда выигрывал All England или выступал на Олимпиаде, ты начинаешь ловить кураж. Это и случилось на прошедшем турнире.

— Может, еще помогло осознание того, что до Олимпиады совсем мало времени и нужно решать вопрос с отбором?

— Мысли об Олимпиаде всегда в голове. Но в целом сам до конца не понимаю, почему нам удается так играть именно в Англии. Не могу сказать, что до этого мы были совсем плохи, просто где-то не везло. А тут сошлось всё: и наша отличная подготовка, и психологическая уверенность после хорошего старта. Результат получился заслуженный.

Созонов_1 Иван Созонов и Владимир Иванов (справа) на турнире YONEX All England Open 2020 в Бирмингеме Фото: badm.ru

— Можно ли сказать, что сейчас вы уже точно квалифицировались на Олимпиаду в Токио?

— Да, так как у нас должен был быть отбор до мая. Правда, теперь со всей этой историей с коронавирусом и переносом сроков проведения Олимпиады не совсем понятно, когда будут проводиться оставшиеся отборочные турниры.

— Но если бы Олимпиада была нынешним летом, вы бы на нее уже квалифицировались?

— Да, так как мы много очков набрали на All England и поднялись в рейтинге. А вышеупомянутая китайская пара, наоборот, откатилась. Так что с вероятностью 95% мы бы попали в Токио. К тому же впереди у нас была еще пара турниров. На таком подъеме, думаю, мы бы и там показали достойный результат. Могли бы еще в рейтинге подрасти.

— Есть хоть какое-то понимание, что будет дальше с квалификацией к Олимпиаде?

— Сложно прогнозировать, но я так понимаю, что организаторы завершат квалификацию и будут формировать список участников исходя из текущего рейтинга. Сейчас мы пока даже не понимаем, на какие даты перенесут Олимпиаду. Не знаем, что будет с теми турнирами, которые мы пропускаем. Пока никакой официальной информации нет. У нас всё стоит на паузе до 12 апреля, но есть ощущение, что это продлится еще несколько месяцев. Всё идет к тому, что вслед за мартовскими и апрельскими начнут отменять майские и июньские турниры.

— Тогда, возможно, организаторы ОИ все-таки продлят квалификацию?

— Не думаю, это было бы не совсем справедливо. Все готовились к лету 2020 года, некоторые игроки планировали после этого закончить карьеру. Не факт, что нынешние спортсмены выдержат еще год отбора на таком же уровне. Они все-таки уже заслужили свои путевки в четырехлетнем цикле.

Созонов_4 Иван Созонов на турнире YONEX All England Open 2020 в Бирмингеме Фото: Action Images via Reuters/Andrew Boyers

— Для вашей пары перенос игр — плюс или минус?

— Мы планировали сыграть еще один олимпийский цикл, так что кардинально это для нас ничего особо не меняет. Возможно, даже пойдет нам на пользу. За лишний год мы сможем подняться в рейтинге еще выше и подойти к играм в еще лучшем состоянии. С другой стороны, сейчас у нас был эмоциональный подъем и вынужденный перерыв некстати. Я уже две недели без бадминтона. Закрыты все залы, никаких условий для тренировок нет.

— На следующий день после окончания All England в Англии запретили все спортивные мероприятия. Чувствовалось ли там какое-то напряжение в связи с эпидемией?

— Я бы не сказал, всё шло своим чередом. Были новости, что в Англии фиксируют всё новые случаи заражения, но паники точно не было. Мы уже много лет ездим в Бирмингем и всё там было, как раньше. Правда, на трибунах людей было поменьше, чем обычно. Турнир посетило несколько тысяч болельщиков, но в предыдущие годы их было заметно больше. Мы читали новости, и там писали об отмене спортивных и культурных мероприятий. Мы скрестили пальцы, надеясь, что нам разрешат доиграть All England, поскольку ходили слухи, что турнир могут просто прекратить на середине. Не знаю, насколько это была правдивая информация. Рад, что сумели доиграть.

— На турнире были какие-то особые меры гигиенической безопасности?

— На каждом шагу организаторы поставили стойки с антисептиками и проспиртованными салфетками. Не знаю, насколько это эффективно. Еще было разрешено отказаться от традиционных рукопожатий с соперниками и судьями до и после матчей. Но всё это было на усмотрение участников.

— Когда по возвращении вы оказались в аэропорту в России, почувствовали всю серьезность происходящего?

— У нас был не прямой рейс в Москву, а через Санкт-Петербург. При прилете нам измерили температуру, потом мы заполнили карточки, где написали, откуда прилетели, куда едем, контактную информацию, и на этом всё. Меня это немного удивило, потому что я в интернете видел картинки из Шереметьево, где прилетавших встречают медики в защитных костюмах с респираторами. Потом полетел в Москву уже внутренним рейсом, и там вопросов вообще не было.

Созонов_3 Владимир Иванов и Иван Созонов на чемпионате мира среди смешанных команд по бадминтону TOTAL BWF Sudirman Cup 2019 в Наньнине Фото: facebook.com/Федерация бадминтона России

— Но на карантин вас всё равно отправили?

— Да, хотя поначалу я воспринимал происходящее как некую истерию. Оказалось, всё не так безобидно. То, что сейчас происходит в мире и у нас, не обнадеживает. Когда оказался дома, позвонил в службу поддержки и отметился. Сказал, что прилетел из Англии, меня попросили самоизолироваться на 14 дней. Через 10 дней привезли домой больничный. Потом я что-то немного запаниковал и даже вызвал врача. Доктор приехал, взял анализы и сказал, что если результат будет положительным, то мне позвонят. Никто не звонил, значит, делаю вывод, что здоров (улыбается).

— Врача вызвали для перестраховки или появились какие-то симптомы?

— Просто в тот момент, когда весь интернет завален статьями о коронавирусе, то любой свой чих начинаешь воспринимать иначе. В обычной жизни на кашель и чуть повышенную температуру даже внимания не обращаешь, но сейчас всё воспринимается по-другому. Так и я нашел у себя какие-то симптомы и решил провериться. Хотя у меня и была внутренняя уверенность, что всё нормально.

— Как проходил визит врачей? Они были в защитных костюмах?

— Нет, просто приехал молодой парень, даже не на специальной машине. Хотя сейчас, как ни выглянешь во двор, там всегда «скорая» стоит. Видимо, весь дом в панике. Врач был в маске, но без халата. Взял анализы, внес в протокол и уехал. Видимо, большой завал работы. Ждать пришлось примерно сутки. А коллега по сборной ждала врача два дня.

Созонов_4 Иван Созонов на турнире YONEX All England Open 2020 в Бирмингеме Фото: Action Images via Reuters/Andrew Boyers

— Это впервые в вашей взрослой жизни, когда пришлось две недели просидеть дома?

— Конечно, это непривычно. С другой стороны, карантин можно воспринимать как отдых. За последние пару лет не было такого, чтобы у меня было две или хотя бы полторы недели без тренировок. Я на это смотрю с точки зрения перезагрузки. Естественно, поддерживаю форму в домашних условиях, но это всё равно не то. Если дома есть пара гантель, то можно придумать занятия на все группы мышц. Не так страшно посидеть в изоляции полмесяца. Хотя если это продлится гораздо дольше, можно сойти с ума. Но пока у меня нет никого стресса.

— Ясно, что в ближайшее время физкультурные залы не откроются, как в таких условиях не растерять навыки в вашем виде спорта — в бадминтоне?