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«Без «Йокерита» и «Барыса» плей-офф уже не был бы Кубком Гагарина»

Нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко — о решении КХЛ досрочно завершить сезон
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса. Московские ЦСКА и «Динамо», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», петербургский СКА, хельсинкский «Йокерит», казахстанский «Барыс» и новосибирская «Сибирь» так и не смогли в честной борьбе решить, кто из них лучшая команда сезона.

Мнением о сложившейся ситуации поделился с «Известиями» один из самых титулованных хоккеистов КХЛ, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина – 2010 Алексей Терещенко. Вторую половину завершившегося сезона он провел в составе омского «Авангарда».

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— Решение КХЛ было неизбежным?

— Раз завершили сезон — значит, завершили. Если у нас с каждым днем количество заболевших растет, это должно было случиться. У нас ведь хоккеисты тоже не застрахованы от заражения. Тем более они не в вакууме живут и тренируются, а контактируют с сотрудниками своих клубов, которые приходят на работу и тоже могут заболеть. Мало ли что может случиться. Поэтому для всеобщей безопасности и ради здоровья людей надо было прекращать сезон.

— Шансов его возобновить через какое-то время не было?

— Да, сейчас полностью застраховаться от проблемы нельзя. Даже если играть матчи без зрителей. Тем более две команды — «Йокерит» и «Барыс» — еще раньше снялись с турнира. Надо понимать, что это был бы уже не розыгрыш Кубка Гагарина — без двух клубов, которые показывали хоккей высокого уровня. Поэтому закончить сезон — абсолютно правильное решение.

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— Вариант доигрывать сезон шестью командами неприемлем?

— Повторюсь, это был бы не Кубок Гагарина. «Йокерит» — один из фаворитов турнира. Особенно это было заметно по последней трети чемпионата, когда финская команда играла очень здорово. То же самое могу сказать про «Барыс», который был одним из фаворитов на Востоке. После того как вылетел «Авангард», казахстанский клуб стал одним из претендентов на выход в финал Кубка Гагарина.

— Возобновить сезон в мае или июне тоже нереально?

— Тренироваться всё равно где-то надо было бы. Представляете, как игроки провели бы два месяца без тренировок, а потом вновь начали плей-офф? И то неизвестно, какая к тому моменту ситуация сложилась бы с коронавирусом. Что тут планировать? В общем, надо было завершать сезон, теперь начнем готовиться к следующему. И хорошо, что КХЛ пошла на этот непростой, но нужный шаг. Будем надеяться, что к следующему регулярному чемпионату ситуация нормализуется и мы снова сможем играть в хоккей на глазах наших болельщиков.

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