«Обидно за проделанную нами работу»

Досрочное завершение сезона КХЛ из-за коронавируса не позволило до конца реализовать себя восьми командам, дошедшим до второго раунда плей-офф, который так и не стартовал. Каждый из участников либо действительно претендовал на трофей, либо мог как минимум побороться за выход в финал конференции. Одним из самых ожидаемых событий несостоявшейся концовки сезона было противостояние казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева».

Два принципиальных соперника попали друг на друга во втором раунде Кубка Гагарина. Клуб из Башкирии провел тяжелый регулярный чемпионат, заняв лишь шестое место в Восточной конференции. Но в первом раунде неожиданно выбил действующего финалиста плей-офф омский «Авангард» (4:2 в серии). При этом уфимцы играли без одного из своих лидеров — нападающего Никиты Сошникова. Перед этим сезоном 26-летний форвард вернулся из НХЛ и сразу стал показывать высокую результативность в России. В 58 матчах регулярки он набрал 48 (27+21) очков по системе «гол+пас», став по числу баллов седьмым в списке лучших бомбардиров, а по заброшенным шайбам заняв третье место в споре снайперов. Но из-за сотрясения мозга Сошников пропустил конец регулярного чемпионата и серию с «Авангардом».

В случае возобновления сезона у него был шанс сыграть с «Ак Барсом», но в итоге форварда и других игроков КХЛ мы увидим в официальных матчах не раньше осени. В интервью «Известиям» Никита Сошников рассказал о своих чувствах после решения КХЛ и ответственности игроков.

— Для вас решение КХЛ о досрочном завершении сезона было ожидаемым?

— В принципе да. Понятно, какая сейчас ситуация в стране и мире. Особенно после того, как перенесли на год Олимпиаду в Токио, было бы странно продолжать сезон в КХЛ.

— До того как перенесли Олимпиаду и отменили чемпионат мира в Швейцарии, у вас сохранялись надежды на возобновление сезона КХЛ?

— Я, честно говоря, ни о чем не думал. В этот момент занимался своим восстановлением — выздоравливал после травмы.

— Сейчас вы уже восстановились?

— Всё нормально у меня.

— Смогли бы выйти на лед, случись серия с «Ак Барсом» в срок?

— Не знаю, насколько бы смог. Всё зависело от моего состояния на конкретный момент, когда «Салавату Юлаеву» довелось бы играть.

— Очень обидно, что сезон «Салавата Юлаева» и других участников второго раунда прервался таким образом?

— Как-то уже немножко о другом думал в последние дни перед решением КХЛ. Но, разумеется, обидно за работу, проделанную нами. Я не играл в первом раунде плей-офф против «Авангарда», но переживал за ребят. Они проделали большой объем работы и добились отличного результата, пройдя в следующий раунд. Есть досада, что ни мы, ни болельщики «Салавата Юлаева» не увидим серию с «Ак Барсом», не примем в ней участия. Все ждали ее с нетерпением и хотели побороться за выход в финал конференции, но не сложилось. Тут ничего не поделаешь, ситуация такая, что другого выхода не было.

— На ваш взгляд, если бы КХЛ приняла решение любой ценой доиграть сезон до конца, насколько проблематично было бы клубам, дошедшим до второго раунда Кубка Гагарина, повторно собрать своих хоккеистов, когда у многих контракты истекают 30 апреля? Было бы реально уговорить их ненадолго продлить соглашения, чтобы завершить сезон тем же составом?

— Я думаю, проблем уговорить ребят продлить контракты, чтобы доиграть сезон, не было бы. Все ведь понимают сложившуюся ситуацию. Мое мнение: если бы была возможность отодвинуть плей-офф на май, договориться с хоккеистами было возможно. Просто тогда надо было отодвинуть начало следующего сезона на более поздний срок. Либо, если КХЛ захотела бы начать чемпионат как обычно, в сентябре, то стоило сделать так, чтобы команды собирали игроков в августе, а не в июле. То есть не проводить июльские сборы, где закладывается физподготовка, а собраться позже на контрольные матчи, предсезонные турниры.

— Как в НХЛ?

— Да, тогда бы мы могли проверить, как ребята могут сами подготовиться и в какой форме они выйдут из отпуска. Это показало бы, кто насколько профессионал, и многому бы научило в плане процесса подготовки. В этой ситуации ты уже сам за себя отвечаешь, а потом приезжаешь на предсезонные турниры, где доказываешь свою состоятельность.

— Получается, могли бы изменить подготовку из-за нештатной ситуации?

— Да, все-таки при возобновлении плей-офф в мае мы бы закончили играть и тренироваться не раньше июня. А месяц на отдых и восстановление — мало (обычно между окончанием сезонов и началом сборов в КХЛ и тренировочных лагерей в НХЛ хоккеисты отдыхают не менее двух месяцев. — «Известия»). Ты не успеваешь восстановиться к началу сборов, которые стоило бы сдвинуть на месяц, если бы сезон начали на месяц позже обычного. Или, как я уже сказал, стоило обойтись без сборов, если бы лига захотела начинать регулярный чемпионат, как и раньше, в сентябре. Не было бы времени на летнюю подготовку: собрались, начали тренироваться и сразу приступили к товарищеским играм. А затем уже и старт сезона. Но что случилось, то случилось. Теперь, когда шансов закончить плей-офф нет, об этом говорить уже бессмысленно.