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«Обидно за проделанную нами работу»

Хоккеист «Салавата Юлаева» Никита Сошников — о досрочном завершении сезона КХЛ и вариантах подготовки в случае его возобновления
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Досрочное завершение сезона КХЛ из-за коронавируса не позволило до конца реализовать себя восьми командам, дошедшим до второго раунда плей-офф, который так и не стартовал. Каждый из участников либо действительно претендовал на трофей, либо мог как минимум побороться за выход в финал конференции. Одним из самых ожидаемых событий несостоявшейся концовки сезона было противостояние казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева».

Два принципиальных соперника попали друг на друга во втором раунде Кубка Гагарина. Клуб из Башкирии провел тяжелый регулярный чемпионат, заняв лишь шестое место в Восточной конференции. Но в первом раунде неожиданно выбил действующего финалиста плей-офф омский «Авангард» (4:2 в серии). При этом уфимцы играли без одного из своих лидеров — нападающего Никиты Сошникова. Перед этим сезоном 26-летний форвард вернулся из НХЛ и сразу стал показывать высокую результативность в России. В 58 матчах регулярки он набрал 48 (27+21) очков по системе «гол+пас», став по числу баллов седьмым в списке лучших бомбардиров, а по заброшенным шайбам заняв третье место в споре снайперов. Но из-за сотрясения мозга Сошников пропустил конец регулярного чемпионата и серию с «Авангардом».

В случае возобновления сезона у него был шанс сыграть с «Ак Барсом», но в итоге форварда и других игроков КХЛ мы увидим в официальных матчах не раньше осени. В интервью «Известиям» Никита Сошников рассказал о своих чувствах после решения КХЛ и ответственности игроков.

Для вас решение КХЛ о досрочном завершении сезона было ожидаемым?

— В принципе да. Понятно, какая сейчас ситуация в стране и мире. Особенно после того, как перенесли на год Олимпиаду в Токио, было бы странно продолжать сезон в КХЛ.

До того как перенесли Олимпиаду и отменили чемпионат мира в Швейцарии, у вас сохранялись надежды на возобновление сезона КХЛ?

— Я, честно говоря, ни о чем не думал. В этот момент занимался своим восстановлением — выздоравливал после травмы.

— Сейчас вы уже восстановились?

— Всё нормально у меня.

Смогли бы выйти на лед, случись серия с «Ак Барсом» в срок?

— Не знаю, насколько бы смог. Всё зависело от моего состояния на конкретный момент, когда «Салавату Юлаеву» довелось бы играть.

Очень обидно, что сезон «Салавата Юлаева» и других участников второго раунда прервался таким образом?

— Как-то уже немножко о другом думал в последние дни перед решением КХЛ. Но, разумеется, обидно за работу, проделанную нами. Я не играл в первом раунде плей-офф против «Авангарда», но переживал за ребят. Они проделали большой объем работы и добились отличного результата, пройдя в следующий раунд. Есть досада, что ни мы, ни болельщики «Салавата Юлаева» не увидим серию с «Ак Барсом», не примем в ней участия. Все ждали ее с нетерпением и хотели побороться за выход в финал конференции, но не сложилось. Тут ничего не поделаешь, ситуация такая, что другого выхода не было.

На ваш взгляд, если бы КХЛ приняла решение любой ценой доиграть сезон до конца, насколько проблематично было бы клубам, дошедшим до второго раунда Кубка Гагарина, повторно собрать своих хоккеистов, когда у многих контракты истекают 30 апреля? Было бы реально уговорить их ненадолго продлить соглашения, чтобы завершить сезон тем же составом?

— Я думаю, проблем уговорить ребят продлить контракты, чтобы доиграть сезон, не было бы. Все ведь понимают сложившуюся ситуацию. Мое мнение: если бы была возможность отодвинуть плей-офф на май, договориться с хоккеистами было возможно. Просто тогда надо было отодвинуть начало следующего сезона на более поздний срок. Либо, если КХЛ захотела бы начать чемпионат как обычно, в сентябре, то стоило сделать так, чтобы команды собирали игроков в августе, а не в июле. То есть не проводить июльские сборы, где закладывается физподготовка, а собраться позже на контрольные матчи, предсезонные турниры.

Как в НХЛ?

— Да, тогда бы мы могли проверить, как ребята могут сами подготовиться и в какой форме они выйдут из отпуска. Это показало бы, кто насколько профессионал, и многому бы научило в плане процесса подготовки. В этой ситуации ты уже сам за себя отвечаешь, а потом приезжаешь на предсезонные турниры, где доказываешь свою состоятельность.

Получается, могли бы изменить подготовку из-за нештатной ситуации?

— Да, все-таки при возобновлении плей-офф в мае мы бы закончили играть и тренироваться не раньше июня. А месяц на отдых и восстановление — мало (обычно между окончанием сезонов и началом сборов в КХЛ и тренировочных лагерей в НХЛ хоккеисты отдыхают не менее двух месяцев. — «Известия»). Ты не успеваешь восстановиться к началу сборов, которые стоило бы сдвинуть на месяц, если бы сезон начали на месяц позже обычного. Или, как я уже сказал, стоило обойтись без сборов, если бы лига захотела начинать регулярный чемпионат, как и раньше, в сентябре. Не было бы времени на летнюю подготовку: собрались, начали тренироваться и сразу приступили к товарищеским играм. А затем уже и старт сезона. Но что случилось, то случилось. Теперь, когда шансов закончить плей-офф нет, об этом говорить уже бессмысленно.

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