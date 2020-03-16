Волан к победе: наши бадминтонисты вернулись на подиум All England

Российские бадминтонисты вошли в число призеров на престижнейшем турнире в Великобритании All England, который входит в число трех самых важных стартов в сезоне. Дуэт Владимира Иванова и Ивана Созонова дошел до полуфинала, где уступил японцам Юта Ватонабе и Хироюки Эндо (0:2; 16-21, 15-21). Успешное выступление в Бирмингеме позволило нашим атлетам улучшить свои шансы на попадание на Олимпийские игры в Токио, которые запланированы на ближайшее лето.

Россияне стартовали с 1/16 финала All England. Там они в двух сетах уверено обыграли китайскую пару Хан Ченг Кай/Джу Хао Донг (2:0; 21-15, 22-20). Затем в 1/8 финала Созонов и Иванов попали на четвертую пару мирового рейтинга — японцев Такеши Камуру и Кейго Соноду. Этот матч получился равным и напряженным, но наши бадминтонисты сломили сопротивление азиатов (2:1; 21:14, 15:21, 21:19).

В четвертьфинале россияне столкнулись с хозяевами турнира — англичанами Маркусом Эллисом и Крисом Ленгриджем. В первом сете была упорная борьба, в которой Созонов и Иванов оказались сильнее (21:18). Однако затем британцы весьма уверено вернули равенство в партии, обыграв наших со счетом 21:11. Но это не сломило характер российского дуэта, и в решающем сете он разгромил хозяев корта — 21:8.

Два тяжелых матча не могли не сказаться на физическом состоянии наших спортсменов. В полуфинале им были крайне непросто против японцев Юта Ватонабе — Хироюки Эндо, у которых они не смогли взять ни одного сета. В итоге россияне вошли в зону призеров турнира в Англии и заработали за это выступление по $10 тыс.

— Конечно, приятно, что спустя несколько лет удалось вернутся на топовый уровень мирового бадминтона, — признался «Известиям» Иван Созонов. — Но учитывая, что такие возможности открываются перед нами не так часто, есть разочарование, что не удалось добиться большего. Мы стремились выиграть турнир, но не смогли пробиться в финал. Обидно, тем более что до этого мы уже дважды обыгрывали пару, которой уступили в полуфинале. Но в этот раз японцы сыграли действительно очень хорошо и заслужили победу.

Любопытно, что Иван Созонов чуть не остался без своего спортивного инвентаря в преддверии старта турнира. Дело в том, что его багаж был утерян при перелете в Англию. В итоге его доставили только в день первого матча россиян на турнире. Но, судя по результатам, этот неприятный нюанс никак не сказался на психологическом состоянии ребят.

Россияне уже не первый раз успешно выступают на старейшем мировом турнире по бадминтону, который проводится с 1899 года. В 2016 году Созонов и Иванов впервые в истории отечественного спорта выиграли All England.

— В целом результат можно назвать отличным, — заявил «Известиям» Владимир Иванов. — Полуфинал и место в тройке — это очень достойно. Здорово, что нам удалось доказать свою конкурентоспособность среди лучших бадминтонистов планеты. Особенно в период олимпийской квалификации.

All England — один из немногих статусных турниров в мире, которые не отменили и не перенесли из-за коронавируса. Соревнование проходило со зрителями. Но при этом самим спортсменам разрешалось отказаться от традиционных рукопожатий перед матчами и после их окончания.

— На улицах полно народа, но на трибунах людей было меньше, чем в предыдущие годы, — рассказал «Известиям» Иван Созонов. — Но во время матчей всё равно было очень шумно, и болельщики отлично нас поддерживали. Чувствуется, что все немного переживают и волнуются из-за вируса, но никаких особых мер я не заметил. Просто все чаще стали использовать антисептики.

Выступление на All England принесло в копилку россиян 8400 очков в рейтинге. На данный момент они занимают 13-ю строчку в квалификации к Олимпийским играм в Токио. Для того чтобы поехать на главный турнир четырехлетия, Иванову и Созонову надо удержаться в топ-16.