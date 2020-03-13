Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА–«Уфа», «Ростов»–«Локомотив»

В национальном первенстве РПЛ идет последняя треть сезона. Борьба за медали и места в еврокубках обостряется до предела. В ближайшие выходные зрителей ожидают как минимум две яркие встречи. Главная сенсация сезона — «Ростов» — примет на своем поле конкурента в борьбе за призовые места — московский «Локомотив». Пока у этих команд одинаковое количество очков (38) — они делят третью и четвертую строчки в таблице. В трех баллах позади находится ЦСКА, которому предстоит принимать дома «Уфу». Клуб из Башкирии в прошлом туре отобрал на выезде очки у лидирующего в чемпионате «Зенита» (0:0) и борется за место в зоне еврокубков. Поэтому подопечные Вадима Евсеева сделают всё, чтобы добиться приемлемого результата и в Москве. Тем более армейцы будут лишены значительной части поддержки своих болельщиков, так как из-за угрозы коронавируса игры на территории столицы смогут посетить не более 5 тыс. человек.

15 марта: 16:30, «ВЭБ Арена» (Москва); 19:00, «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). Прямые трансляции на «Матч Премьер»

Лыжные гонки. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В лыжном сезоне стартует заключительная фаза. Осталось провести пять личных гонок, которые пройдут в Северной Америке. Но главная интрига для российских болельщиков уже решена — Александр Большунов досрочно завоевал Кубок мира. Это стало ясно во вторник, когда сборная Норвегии в полном составе отказалась ехать в Канаду и США из-за угрозы коронавируса. Таким образом, их лидер и главный преследователь Большунова Йоханесс Клебо лишился последних шансов догнать в общем зачете нашего спортсмена, выигравшего для России первый в ее постсоветской истории мужской лыжный «Большой хрустальный глобус». В ближайшие выходные в Квебеке Александр проведет гонки уже в ранге обладателя Кубка мира, если в последний момент старты не отменят из-за пандемии. Такое решение уже приняли по следующему этапу в американском Миннеаполисе, и пока неизвестно, грозит ли оно соревнованию в Канаде.

14 марта, 17:50 – 21:40, спринт, классический стиль. 15 марта, 17:45 – 21:35, спринт, свободный стиль. «Олимпийская лыжная трасса» (Квебек, Канада). Прямые трансляции на Eurosport 1 и Eurosport 2

Биатлон. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Сложности с организацией соревнований есть и у биатлонистов. Предпоследний этап в финском Контиолахти стартовал в четверг. Пока об отмене пятничного, субботних и воскресных стартов речи не идет. Правда, было решено провести этап без зрителей. В этих условиях звездный россиянин Александр Логинов и другие наши биатлонисты попытаются под конец сезона завоевать медали и на мажорной ноте завершить крайне неудачный для себя Кубок мира, на котором они не могут попасть на подиум с декабря.

13 марта, 17:30, спринт, женщины. 14 марта, гонка преследования: 15:45, мужчины; 17:45, женщины. 15 марта: 15:15, супермикст; 17:15, смешанная эстафета. «Лыжно-биатлонный комплекс» (Контиолахти, Финляндия). Прямые трансляции на Eurosport 1 и «Матч ТВ»

Коронавирус

Фото: REUTERS /UEFA Pool Описание картинки

Ограничения в связи с угрозой COVID-19 коснулись практически всех видов спорта. Организаторы из последних сил ищут варианты проведения турниров, на многие из которых уже приехали участники и полностью распроданы билеты. Однако усилия часто оказываются тщетными. Невозможно перечислить все отмененные или отложенные крупные старты. В эти выходные зрители не увидят матчи чемпионата Италии и Испании по футболу, Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Национальной хоккейной лиги (НХЛ), баскетбольной Евролиги (из-за этого в пятницу не сыграют у себя дома подмосковные «Химки» и петербургский «Зенит»), теннисный турнир серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. От участия в стартовом этапе сезона чемпионата мира по «Формуле-1» - Гран-При Австралии» отказалась команда «Макларен», так как у одного из членов конюшни появились симптомы коронавируса. Не исключено, что в ближайшее время решат отменить весь этап. И это только малая часть соревнований, которые зрители, вопреки планам, не смогут увидеть не только вживую, но и с экранов своих телевизоров.