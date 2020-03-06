Спортивные выходные с «Известиями»
Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Третьи, четвёртые, пятые матчи
Уже в ближайшие выходные в некоторых сериях первого раунда плей-офф КХЛ могут определиться победители. Петербургский СКА в одном шаге от выхода во второй раунд. Подопечным Алексея Кудашова достаточно победить в субботу в четвёртой игре «Витязь», чтобы с сухим счётом завершить противостояние с подольским клубом. Так же может закончиться серия между хельсинкским «Йокеритом» и ярославским «Локомотивом». После трех матчей финский клуб ведёт 3:0 и уже в субботней выездной встрече может обеспечить себе итоговый успех. Скорее всего, решит свои задачи в ближайшие дни московский ЦСКА — для этого в пятницу и воскресенье армейцам надо выиграть два выездных матча с нижегородским «Торпедо». Пока красно-синие ведут со счётом 2:0. Такое же преимущество у московского «Динамо» в столичном дерби со «Спартаком». Но, с учётом уровня игры красно-белых, не исключено, что по итогам двух ближайших встреч их отставание от бело-голубых сократится, и в четыре встречи это противостояние не уложится.
В Восточной конференции можно более или менее спрогнозировать исход противостояния только в татарстанском дерби. Казанский «Ак Барс» по итогам двух домашних матчей на старте серии против «Нефтехимика» ведет 2:0. Команда из Нижнекамска может сократить отставание в пятницу и воскресенье по итогам двух встреч у себя дома, но, если победит коллектив из столицы Татарстана, вопрос с его выходом во второй раунд будет решен. В остальных парах ситуация более запутанная. «Авангард» проигрывает в серии с «Салаватом Юлаевым» 1:2, и командам предстоит провести как минимум ещё по две игры в Уфе и Балашихе. После двух домашних встреч екатеринбургский «Автомобилист» неожиданно уступает 0:2 «Сибири», которая в выходные дважды примет уральцев в Новосибирске. Наконец, казахстанский «Барыс» выигрывает у магнитогорского «Металлурга» 2:1. В субботу им играть на арене «Магнитки» четвертую встречу, а в понедельник эти команды выйдут на лед в Нурсултане в пятом матче.
6 марта: 15:30, арена «Сибирь» (Новосибирск); 19:00, КРК «Нагорный» (Нижний Новгород); 19:00, «Нефтехим-Арена» (Нижнекамск); 19:30, «ЦСКА Арена» (Москва).
7 марта: 14:30, «Уфа Арена» (Уфа); 15:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск); 17:00, «Арена-2000» (Ярославль); 17:00, арена «Витязь» (Подольск).
8 марта: 13:30, арена «Сибирь» (Новосибирск); 17:00, КРК «Нагорный» (Нижний Новгород); 17:00, «Нефтехим-Арена» (Нижнекамск); 17:00, «ЦСКА Арена» (Москва).
9 марта: 14:00, «Барыс Арена» (Нурсултан, Казахстан); 16:00, «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха); 17:00, «Хартвалл Арена» (Хельсинки, Финляндия); 17:00, СКК «Ледовый дворец (Санкт-Петербург).
Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»
Футбол. Чемпионат России. «Ростов» - ЦСКА, «Спартак» - «Краснодар», «Зенит» - «Уфа»
В среду «Спартак» и ЦСКА провели очередное принципиальное дерби в рамках Кубка России. Игра закончилась драматичной победой красно-белых в дополнительное время (3:2). Теперь обеим командам предстоят непростые матчи в чемпионате России. Армейцы попытаются реабилитироваться за кубковую неудачу в выездной игре с «Ростовом» — прямым конкурентом в гонке за медали национального первенства. В свою очередь, спартаковцы примут на своем поле ФК «Краснодар», который сейчас занимает второе место и считается основным преследователем лидирующего «Зенита». Петербургский клуб имеет от «быков» комфортный отрыв в 8 очков, но это преимущество может сократиться в ближайшем туре, так как в гости к сине-бело-голубым пожалует неуступчивая «Уфа». Коллектив из Башкирии в этом сезоне отобрал очки у большинства топ-клубов и ведет борьбу за попадание в зону еврокубков. Возможно, у него получится создать проблемы и «Зениту» на его поле. Подопечные Вадима Евсеева уже обыгрывали лидера дома в первом круге (1:0).
9 марта: 14:00, стадион «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону); 16:30, стадион «Открытие Арена» (Москва); 19:00, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Марафон
Нынешний сезон у лыжников подходит к концу, и россиянин Александр Большунов все ближе к первому в постсоветской истории выигрышу Большого хрустального глобуса. До финиша осталось всего четыре этапа. Один из них состоится в ближайшие выходные в норвежском Холменколлене — он пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Мужчинам и женщинам предстоит провести лишь по одной гонке, но это будет марафон — один из самых сложных стартов. Эта дисциплина считается коронной для Большунова, поэтому есть вероятность, что 23-летний спортсмен увеличит отрыв от своего главного преследователя Йоханнеса Клебо. Пока норвежец отстает от россиянина на 410 очков.
7 марта, 14:00, женщины, 30 км. 8 марта, 13:30, мужчины, 50 км. Лыжно-биатлонная трасса «Холменколлен» (Осло, Норвегия). Прямые трансляции на Eurosport 2
Биатлон. Этап Кубка мира
Так же, как и у лыжников, близок к завершению сезон в биатлоне. Главный старт — чемпионат мира в итальянской Антерсельве — уже прошел. После него осталось провести три этапа Кубка мира, которые намечены на март. Один из них — в чешском Нове-Место — проходит на этой неделе, и тоже без зрителей. У женской сборной России состав будет экспериментальным. А вот у мужчин поедут сильнейшие на данный момент спортсмены — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили. Логинов попытается закрепить свой успех на ЧМ, где он спас команду от провала, принеся ей единственные медали — золото в спринте и бронзу в гонке преследования. А его партнеры по сборной попробуют реабилитироваться за неудачи.
6 марта, 19:30, спринт, мужчины. 7 марта, эстафеты: 16:00, женщины; 19:00, мужчины. 8 марта, масс-старты: 13:45, женщины; 15:45, мужчины. Стадион «Нове-Место» (Моравия, Чехия). Прямые трансляции на Eurosport 1 и «Матч ТВ»
Баскетбол. Евролига. «Химки» - «Фенербахче»
Остался месяц до конца регулярного чемпионата Евролиги. Большинству участников нужно провести еще по семь матчей. Они будут особенно важными для «Химок», ведущих отчаянную борьбу за попадание в четвертьфинал. Пока подмосковный коллектив идет девятым, а для выхода в следующую стадию нужно быть в первой восьмерке. Но команда Римаса Куртинайтиса совсем немного отстает от зоны плей-офф. И в пятницу ей предстоит сыграть дома с одним из прямых конкурентов — турецким «Фенербахче». Стамбульский коллектив занимает сейчас седьмое место, и в случае победы химчане серьезно увеличат свои шансы на успешное завершение регулярки.
6 марта, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч! Страна»