Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Третьи, четвёртые, пятые матчи

Уже в ближайшие выходные в некоторых сериях первого раунда плей-офф КХЛ могут определиться победители. Петербургский СКА в одном шаге от выхода во второй раунд. Подопечным Алексея Кудашова достаточно победить в субботу в четвёртой игре «Витязь», чтобы с сухим счётом завершить противостояние с подольским клубом. Так же может закончиться серия между хельсинкским «Йокеритом» и ярославским «Локомотивом». После трех матчей финский клуб ведёт 3:0 и уже в субботней выездной встрече может обеспечить себе итоговый успех. Скорее всего, решит свои задачи в ближайшие дни московский ЦСКА — для этого в пятницу и воскресенье армейцам надо выиграть два выездных матча с нижегородским «Торпедо». Пока красно-синие ведут со счётом 2:0. Такое же преимущество у московского «Динамо» в столичном дерби со «Спартаком». Но, с учётом уровня игры красно-белых, не исключено, что по итогам двух ближайших встреч их отставание от бело-голубых сократится, и в четыре встречи это противостояние не уложится.

В Восточной конференции можно более или менее спрогнозировать исход противостояния только в татарстанском дерби. Казанский «Ак Барс» по итогам двух домашних матчей на старте серии против «Нефтехимика» ведет 2:0. Команда из Нижнекамска может сократить отставание в пятницу и воскресенье по итогам двух встреч у себя дома, но, если победит коллектив из столицы Татарстана, вопрос с его выходом во второй раунд будет решен. В остальных парах ситуация более запутанная. «Авангард» проигрывает в серии с «Салаватом Юлаевым» 1:2, и командам предстоит провести как минимум ещё по две игры в Уфе и Балашихе. После двух домашних встреч екатеринбургский «Автомобилист» неожиданно уступает 0:2 «Сибири», которая в выходные дважды примет уральцев в Новосибирске. Наконец, казахстанский «Барыс» выигрывает у магнитогорского «Металлурга» 2:1. В субботу им играть на арене «Магнитки» четвертую встречу, а в понедельник эти команды выйдут на лед в Нурсултане в пятом матче.

6 марта: 15:30, арена «Сибирь» (Новосибирск); 19:00, КРК «Нагорный» (Нижний Новгород); 19:00, «Нефтехим-Арена» (Нижнекамск); 19:30, «ЦСКА Арена» (Москва).

7 марта: 14:30, «Уфа Арена» (Уфа); 15:00, «Арена Металлург» (Магнитогорск); 17:00, «Арена-2000» (Ярославль); 17:00, арена «Витязь» (Подольск).

8 марта: 13:30, арена «Сибирь» (Новосибирск); 17:00, КРК «Нагорный» (Нижний Новгород); 17:00, «Нефтехим-Арена» (Нижнекамск); 17:00, «ЦСКА Арена» (Москва).

9 марта: 14:00, «Барыс Арена» (Нурсултан, Казахстан); 16:00, «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха); 17:00, «Хартвалл Арена» (Хельсинки, Финляндия); 17:00, СКК «Ледовый дворец (Санкт-Петербург).

Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»

Футбол. Чемпионат России. «Ростов» - ЦСКА, «Спартак» - «Краснодар», «Зенит» - «Уфа»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков «ЦСКА»-«Ростов»

В среду «Спартак» и ЦСКА провели очередное принципиальное дерби в рамках Кубка России. Игра закончилась драматичной победой красно-белых в дополнительное время (3:2). Теперь обеим командам предстоят непростые матчи в чемпионате России. Армейцы попытаются реабилитироваться за кубковую неудачу в выездной игре с «Ростовом» — прямым конкурентом в гонке за медали национального первенства. В свою очередь, спартаковцы примут на своем поле ФК «Краснодар», который сейчас занимает второе место и считается основным преследователем лидирующего «Зенита». Петербургский клуб имеет от «быков» комфортный отрыв в 8 очков, но это преимущество может сократиться в ближайшем туре, так как в гости к сине-бело-голубым пожалует неуступчивая «Уфа». Коллектив из Башкирии в этом сезоне отобрал очки у большинства топ-клубов и ведет борьбу за попадание в зону еврокубков. Возможно, у него получится создать проблемы и «Зениту» на его поле. Подопечные Вадима Евсеева уже обыгрывали лидера дома в первом круге (1:0).

9 марта: 14:00, стадион «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону); 16:30, стадион «Открытие Арена» (Москва); 19:00, стадион «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Лыжные гонки. Этап Кубка мира. Марафон

Фото: ТАСС/Zuma/Vegard Wivestad Grøtt Александр Большунов

Нынешний сезон у лыжников подходит к концу, и россиянин Александр Большунов все ближе к первому в постсоветской истории выигрышу Большого хрустального глобуса. До финиша осталось всего четыре этапа. Один из них состоится в ближайшие выходные в норвежском Холменколлене — он пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Мужчинам и женщинам предстоит провести лишь по одной гонке, но это будет марафон — один из самых сложных стартов. Эта дисциплина считается коронной для Большунова, поэтому есть вероятность, что 23-летний спортсмен увеличит отрыв от своего главного преследователя Йоханнеса Клебо. Пока норвежец отстает от россиянина на 410 очков.

7 марта, 14:00, женщины, 30 км. 8 марта, 13:30, мужчины, 50 км. Лыжно-биатлонная трасса «Холменколлен» (Осло, Норвегия). Прямые трансляции на Eurosport 2

Биатлон. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов Александр Логинов

Так же, как и у лыжников, близок к завершению сезон в биатлоне. Главный старт — чемпионат мира в итальянской Антерсельве — уже прошел. После него осталось провести три этапа Кубка мира, которые намечены на март. Один из них — в чешском Нове-Место — проходит на этой неделе, и тоже без зрителей. У женской сборной России состав будет экспериментальным. А вот у мужчин поедут сильнейшие на данный момент спортсмены — Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили. Логинов попытается закрепить свой успех на ЧМ, где он спас команду от провала, принеся ей единственные медали — золото в спринте и бронзу в гонке преследования. А его партнеры по сборной попробуют реабилитироваться за неудачи.

6 марта, 19:30, спринт, мужчины. 7 марта, эстафеты: 16:00, женщины; 19:00, мужчины. 8 марта, масс-старты: 13:45, женщины; 15:45, мужчины. Стадион «Нове-Место» (Моравия, Чехия). Прямые трансляции на Eurosport 1 и «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. «Химки» - «Фенербахче»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Игрок БК «Химки»

Остался месяц до конца регулярного чемпионата Евролиги. Большинству участников нужно провести еще по семь матчей. Они будут особенно важными для «Химок», ведущих отчаянную борьбу за попадание в четвертьфинал. Пока подмосковный коллектив идет девятым, а для выхода в следующую стадию нужно быть в первой восьмерке. Но команда Римаса Куртинайтиса совсем немного отстает от зоны плей-офф. И в пятницу ей предстоит сыграть дома с одним из прямых конкурентов — турецким «Фенербахче». Стамбульский коллектив занимает сейчас седьмое место, и в случае победы химчане серьезно увеличат свои шансы на успешное завершение регулярки.

6 марта, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч! Страна»