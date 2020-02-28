Спортивные выходные с «Известиями»

Футбол. Чемпионат России. «Динамо»–«Спартак», «Зенит»–«Локомотив»

После двух с половиной месяцев перерыва национальное первенство по футболу выходит из зимней спячки. И тут же зрители получат две суперафиши. Сначала они увидят классическое московское дерби «Динамо»–«Спартак». Обе команды провалили первую часть сезона и сменили главных тренеров. При новых наставниках они частично поправили свое турнирное положение, но сейчас находятся в середине таблицы. Бело-голубые занимают восьмое место, красно-белые — десятое. Оба коллектива близки как к зоне еврокубков, так и к зоне переходных матчей за право остаться в премьер-лиге. Поэтому субботний матч будет крайне важен для двух принципиальных соперников с точки зрения перспектив улучшить положение. В тот же день в Северной столице встретятся два самых успешных клуба страны последних лет. Действующий чемпион России и лидер нынешнего первенства «Зенит» примет у себя дома чемпиона двухлетней давности, действующего обладателя Кубка России и серебряного призера Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого года московский «Локомотив». «Железнодорожники» еще осенью боролись с питерцами за первое место, но провалили концовку прошлого года и сейчас идут на пятой строчке. Победа над сине-бело-голубыми нужна им как воздух, чтобы вернуться на вторую позицию и сохранить шансы на чемпионство. Пока отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя — «Краснодара» — составляет 10 очков. И в случае субботней победы команда Семака практически обеспечит себе второе золото подряд.

29 февраля: 16:30, «ВТБ Арена» (Москва); 19:00, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч Премьер»

Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Первые матчи. «Авангард» – «Салават Юлаев», «Барыс»–«Металлург», «Йокерит»–«Спартак», СКА–«Витязь»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Поклонники Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наконец дождались самой интересной части сезона. В конце этой недели стартует плей-офф. В первом раунде примет участие 16 команд — по восемь в Западной и Восточной конференциях. Каждая из пар проведет серию матчей до четырех побед. Половина из этих противостояний стартует уже в воскресенье. Омский «Авангард», второй сезон проводящий домашние матчи в Балашихе, примет в Подмосковье уфимский «Салават Юлаев». Коллектив из столицы Башкортостана попробует взять реванш у «ястребов» за поражение в прошлогоднем финале Восточной конференции. Не менее интересным ожидается противостояние «Барыса» из Нурсултана и магнитогорского «Металлурга». «Магнитка», несмотря на огромное количество звезд в составе, провалила регулярный чемпионат и с трудом прошла в плей-офф. Поэтому казахстанский клуб кажется фаворитом серии, но не исключено, что уральский коллектив преобразится в первом раунде. В Западной конференции в воскресенье стартует серия между хельсинкским «Йокеритом» и московским «Спартаком», где также ожидается интрига. Более предсказуемыми считаются схватки московского ЦСКА с нижегородским «Торпедо» и петербургского СКА с подольским «Витязем». Оба армейских коллектива доминировали на Западе в ходе «регулярки», а по составу и статусу на голову превосходят своих противников. Клуб из Северной столицы начнет серию с подмосковным коллективом на домашней арене уже 1 марта.

1 марта: 16:00, «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха); 17:00, стадион «Барыс Арена» (Нурсултан, Казахстан); 17:00, «Хартвалл Арена» (Хельсинки, Финляндия), 17:00, СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»

Лыжные гонки. Этап Кубка мира

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Всю нынешнюю зиму российские болельщики особенно внимательно следят за нашей главной звездой в лыжном спорте последних лет Александром Большуновым. Четырехкратный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и двукратный чемпион мира с огромным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира и всерьез претендует на то, чтобы стать первым за 28 лет отечественным обладателем «Большого хрустального глобуса». Предыдущий этап в Тронхейме 23-летнему лыжнику не удался. Он позволил сократить отставание от себя главному преследователю — трехкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо. Но отрыв Большунова всё равно большой — 417 очков. Закрепить лидерство в общем зачете россиянин попытается в ближайшие выходные на этапе Кубка мира в Лахти.

29 февраля, индивидуальная гонка, классический стиль: 14:00, женщины; 15:30, мужчины. 1 марта, эстафеты: 13:10, женщины; 14:30, мужчины. Спортивный центр «Салпаусселькя» (Лахти, Финляндия). Прямые трансляции на Eurposport 2

Баскетбол. Евролига. «Химки»–«АСВЕЛ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Регулярный чемпионат главного клубного континентального баскетбольного турнира уже на финишной прямой. Каждой из 18 команд осталось провести менее десяти матчей. Для «Химок» борьба за выход в плей-офф в самом разгаре. Сейчас они замыкают первую восьмерку — группу команд, которым полагается сыграть в четвертьфинале. Чтобы удержаться на этой позиции, подмосковному коллективу нельзя терять очки. Особенно это касается сегодняшнего домашнего матча против французского «АСВЕЛа». Клуб из города Виллербан — один из аутсайдеров «регулярки», поэтому его химчане обязаны обыгрывать, если хотят пройти дальше.

28 февраля, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Биатлон. Чемпионат Европы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Завершившийся на прошлой неделе чемпионат мира выдался неоднозначным для России. Было завоевано две медали, но обе они стали результатом работы одного спортсмена — Александра Логинова, выигравшего золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Это один из лучших ЧМ для страны за последние десять лет, но он омрачился скандалом с обысками в номере нашей главной звезды. Проходящий в Белоруссии чемпионат Европы — менее престижное соревнование, но оно важно с точки зрения проверки ближайшего резерва большинства сборных. И успехи в нем частично компенсируют негатив от событий на первенстве планеты в итальянском Антхольце. На Евро у России уже есть золото, выигранное Евгенией Павловой в суперспринте, а также серебро в смешанной эстафете. В ближайшие выходные наши спортсмены попробуют повторить это достижение в спринте и гонке преследования.

29 февраля, спринт: 12:30, мужчины; 15:30, женщины. 1 марта, гонка преследования: 12:30, мужчины; 14:30, женщины. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» (Минск, Белоруссия). Прямые трансляции на Eurosport 1 и «Матч ТВ»