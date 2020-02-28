Спортивные выходные с «Известиями»
Футбол. Чемпионат России. «Динамо»–«Спартак», «Зенит»–«Локомотив»
После двух с половиной месяцев перерыва национальное первенство по футболу выходит из зимней спячки. И тут же зрители получат две суперафиши. Сначала они увидят классическое московское дерби «Динамо»–«Спартак». Обе команды провалили первую часть сезона и сменили главных тренеров. При новых наставниках они частично поправили свое турнирное положение, но сейчас находятся в середине таблицы. Бело-голубые занимают восьмое место, красно-белые — десятое. Оба коллектива близки как к зоне еврокубков, так и к зоне переходных матчей за право остаться в премьер-лиге. Поэтому субботний матч будет крайне важен для двух принципиальных соперников с точки зрения перспектив улучшить положение. В тот же день в Северной столице встретятся два самых успешных клуба страны последних лет. Действующий чемпион России и лидер нынешнего первенства «Зенит» примет у себя дома чемпиона двухлетней давности, действующего обладателя Кубка России и серебряного призера Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого года московский «Локомотив». «Железнодорожники» еще осенью боролись с питерцами за первое место, но провалили концовку прошлого года и сейчас идут на пятой строчке. Победа над сине-бело-голубыми нужна им как воздух, чтобы вернуться на вторую позицию и сохранить шансы на чемпионство. Пока отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя — «Краснодара» — составляет 10 очков. И в случае субботней победы команда Семака практически обеспечит себе второе золото подряд.
29 февраля: 16:30, «ВТБ Арена» (Москва); 19:00, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч Премьер»
Хоккей. Кубок Гагарина. Первый раунд. Первые матчи. «Авангард» – «Салават Юлаев», «Барыс»–«Металлург», «Йокерит»–«Спартак», СКА–«Витязь»
Поклонники Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) наконец дождались самой интересной части сезона. В конце этой недели стартует плей-офф. В первом раунде примет участие 16 команд — по восемь в Западной и Восточной конференциях. Каждая из пар проведет серию матчей до четырех побед. Половина из этих противостояний стартует уже в воскресенье. Омский «Авангард», второй сезон проводящий домашние матчи в Балашихе, примет в Подмосковье уфимский «Салават Юлаев». Коллектив из столицы Башкортостана попробует взять реванш у «ястребов» за поражение в прошлогоднем финале Восточной конференции. Не менее интересным ожидается противостояние «Барыса» из Нурсултана и магнитогорского «Металлурга». «Магнитка», несмотря на огромное количество звезд в составе, провалила регулярный чемпионат и с трудом прошла в плей-офф. Поэтому казахстанский клуб кажется фаворитом серии, но не исключено, что уральский коллектив преобразится в первом раунде. В Западной конференции в воскресенье стартует серия между хельсинкским «Йокеритом» и московским «Спартаком», где также ожидается интрига. Более предсказуемыми считаются схватки московского ЦСКА с нижегородским «Торпедо» и петербургского СКА с подольским «Витязем». Оба армейских коллектива доминировали на Западе в ходе «регулярки», а по составу и статусу на голову превосходят своих противников. Клуб из Северной столицы начнет серию с подмосковным коллективом на домашней арене уже 1 марта.
1 марта: 16:00, «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха); 17:00, стадион «Барыс Арена» (Нурсултан, Казахстан); 17:00, «Хартвалл Арена» (Хельсинки, Финляндия), 17:00, СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ» и «КХЛ HD»
Лыжные гонки. Этап Кубка мира
Всю нынешнюю зиму российские болельщики особенно внимательно следят за нашей главной звездой в лыжном спорте последних лет Александром Большуновым. Четырехкратный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане и двукратный чемпион мира с огромным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира и всерьез претендует на то, чтобы стать первым за 28 лет отечественным обладателем «Большого хрустального глобуса». Предыдущий этап в Тронхейме 23-летнему лыжнику не удался. Он позволил сократить отставание от себя главному преследователю — трехкратному олимпийскому чемпиону норвежцу Йоханнесу Клебо. Но отрыв Большунова всё равно большой — 417 очков. Закрепить лидерство в общем зачете россиянин попытается в ближайшие выходные на этапе Кубка мира в Лахти.
29 февраля, индивидуальная гонка, классический стиль: 14:00, женщины; 15:30, мужчины. 1 марта, эстафеты: 13:10, женщины; 14:30, мужчины. Спортивный центр «Салпаусселькя» (Лахти, Финляндия). Прямые трансляции на Eurposport 2
Баскетбол. Евролига. «Химки»–«АСВЕЛ»
Регулярный чемпионат главного клубного континентального баскетбольного турнира уже на финишной прямой. Каждой из 18 команд осталось провести менее десяти матчей. Для «Химок» борьба за выход в плей-офф в самом разгаре. Сейчас они замыкают первую восьмерку — группу команд, которым полагается сыграть в четвертьфинале. Чтобы удержаться на этой позиции, подмосковному коллективу нельзя терять очки. Особенно это касается сегодняшнего домашнего матча против французского «АСВЕЛа». Клуб из города Виллербан — один из аутсайдеров «регулярки», поэтому его химчане обязаны обыгрывать, если хотят пройти дальше.
28 февраля, 20:00. «Арена Мытищи». Прямая трансляция на «Матч ТВ»
Биатлон. Чемпионат Европы
Завершившийся на прошлой неделе чемпионат мира выдался неоднозначным для России. Было завоевано две медали, но обе они стали результатом работы одного спортсмена — Александра Логинова, выигравшего золото в спринте и бронзу в гонке преследования. Это один из лучших ЧМ для страны за последние десять лет, но он омрачился скандалом с обысками в номере нашей главной звезды. Проходящий в Белоруссии чемпионат Европы — менее престижное соревнование, но оно важно с точки зрения проверки ближайшего резерва большинства сборных. И успехи в нем частично компенсируют негатив от событий на первенстве планеты в итальянском Антхольце. На Евро у России уже есть золото, выигранное Евгенией Павловой в суперспринте, а также серебро в смешанной эстафете. В ближайшие выходные наши спортсмены попробуют повторить это достижение в спринте и гонке преследования.
29 февраля, спринт: 12:30, мужчины; 15:30, женщины. 1 марта, гонка преследования: 12:30, мужчины; 14:30, женщины. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» (Минск, Белоруссия). Прямые трансляции на Eurosport 1 и «Матч ТВ»