VAR в законе: что нового ждет зрителей РПЛ предстоящей весной

Начиная со стартующего в пятницу 20-го тура чемпионата России, на всех матчах турнира заработает VAR — система видеопомощи арбитрам. Ранее она применялась лишь в отдельных играх. Полноценное использование VAR станет одним из главных событий предстоящей весенней части национального первенства.

— VAR сделан для того, чтобы помогать судьям, — сказал «Известиям» бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Арбитры сами говорят, что им стало проще работать после появления этой системы. Теперь ответственность не будет так давить на рефери, ведь даже в случае ошибки, её сразу можно исправить. Нам всем нужно свыкнуться с тем, что VAR — это часть современного футбола, которая теперь всегда будет связана с игрой.

Вторая часть сезона РПЛ стартует после почти трехмесячной паузы. В текущем розыгрыше осталось провести всего 11 туров. Ближайший уикенд обещает стать очень интересным в премьер-лиге. В Москве состоится дерби между «Динамо» и «Спартаком». А в Санкт-Петербурге лидер чемпионата «Зенит» сразится с одним из своих главных преследователей — столичным «Локомотивом».

«Динамо»–«Спартак»

Оба московских коллектива сменили наставников по ходу первой части сезона. «Спартак» теперь тренирует молодой немецкий специалист Доменико Тедеско, а в «Динамо» дали шанс экс-наставнику молодежной команды Кириллу Новикову. Зимой у них была возможность провести полноценные сборы со своими коллективами. Теперь от них, естественно, ждут результатов.

— Этот сезон складывался для «Динамо» достаточно тяжело, — отметил в беседе с «Известиями» экс-форвард бело-голубых Кевин Кураньи. — Но после того как в команде произошла тренерская перестановка, она стала выглядеть гораздо лучше. Думаю, зимой динамовцы проделали большую работу и теперь будут еще сильнее. Верю, что у клуба всё получится и вторая часть сезона выдастся успешной.

Матч против «Динамо» является отправной точкой в непростом графике «Спартака» в начале весны. Сразу после дерби с бело-голубыми команду ждет принципиальнейшая встреча с ЦСКА (4 марта) в 1/4 финала Кубка России. А затем в 21-м туре РПЛ (9 марта) предстоит матч с «Краснодаром».

— Когда команда идет на 10-м месте, любые задачи кажутся достаточно сложными, — заявил «Известиям» легендарный полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов. — Но все-таки красно-белые хорошо потренировалась во время паузы и провели качественные сборы. Поэтому мне кажется, что подопечным Тедеско всё по силам. Нужно обыгрывать «Динамо» и идти дальше.

«Динамо» находится на восьмой позиции (24 очка). У «Спартака» на два балла меньше. Плотность в чемпионате очень высокая. От шестого места, которое даст путевку в Лигу Европы, если Кубок России выиграет команда из первой пятерки РПЛ, бело-голубых отделяет лишь одно очко. Но и клубы из зоны стыковых матчей «Динамо» опережает всего на пять баллов. Так что во второй части сезона все игры будут иметь огромное значение.

— У «Динамо» были неплохие матчи на зимних сборах, — сказал «Известиям» экс-полузащитник бело-голубых Андрей Каряка. — Также команда довольно неплохо провела концовку первой части сезона. Крайне интересно, как она себя покажет в решающем отрезке чемпионата. Тем более первый же матч у нее со «Спартаком». Но нельзя сказать, что от данной встречи будет зависеть весь сезон, хотя, безусловно, эта игра очень важна. Впереди еще треть чемпионата, и надо подходить с одинаковой мотивацией ко всем соперникам.

«Зенит»–«Локомотив»

Синие-бело-голубые — безоговорочные претенденты на золото в нынешнем сезоне. За 11 туров до завершения чемпионата они имеют отрыв от второй строчки в 10 очков. В первом же туре после возобновления РПЛ «Зенит» на своем поле примет «Локомотив». «Железнодорожников» многие считают главными преследователями клуба с берегов Невы. Красно-зеленые являются наиболее стабильным клубом лиги последних лет. Предыдущие три года не обходились для «Локо» без трофеев: в 2017 году клуб выиграл Кубок России, в 2018-м — золото РПЛ, в 2019-м — Кубок и Суперкубок. При этом по уровню исполнителей москвичи, кажется, уступают только «Зениту».

— Матч должен получиться крайне интересным, — отметил «Известиям» бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев. — По сути, эта встреча подведет итоги проделанной работы командами в зимний период. На сборах оба коллектива показывали неплохой футбол и достойный уровень подготовки. У «Зенита» сформировался качественный костяк. А у «Локомотива» наблюдаются некоторые проблемы в атаке. Думаю, главная сложность заключается в отсутствии конкуренции в нападении после ухода Федора Смолова в «Сельту». Однако «железнодорожники» могут нивелировать эти сложности за счет четких командных действий. Победа в этом матче позволит москвичам с позитивом смотреть на оставшиеся игры сезона. А вот поражение усложнит им ситуацию, но ни в коем случае не лишит шансов на итоговый успех.

Впрочем, проблемы в нападении есть и у «Зенита». Из-за повреждения ближайший матч пропустит главная ударная сила синие-бело-голубых Артем Дзюба. У форварда не слишком серьезная травма, но она все-таки не позволит ему сыграть с «Локомотивом». В текущем сезоне Дзюба забил 11 мячей в РПЛ и является лучшим бомбардиром чемпионата.

— Лишиться своего лидера перед такой игрой — это проблема, — поделился мнением с «Известиями» экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков. — У «Локо» тоже есть трудности, но нет потерь уровня Дзюбы. Если представить, что «Зенит» проиграет, то преследователи этим могут воспользоваться. Такой результат может стать небольшим ударом для лидера и психологически надломить его. Но не стоит забывать, что, помимо Дзюбы, у питерцев хватает сильных футболистов. При правильном перестроении они способны его заменить. Получится это или нет, станет понятно только по итогам матча.

«Тамбов»–«Рубин»

Еще одним любопытным событием 20-го тура станет возвращение в РПЛ Леонида Слуцкого. Один из самых статусных отечественных специалистов попробует свои силы в России после трехлетнего перерыва. За этот период он успел поработать в Англии и Голландии. Теперь Слуцкий возглавил «Рубин» и постарается вытащить клуб из ямы (13-е место), в которой он оказался по итогам первой части сезона. В 20-м туре казанцы сразятся с соседом по турнирной таблице — «Тамбовом» (11-е место).

— Слуцкий был очень открытым в Голландии, — рассказал «Известиям» бывший нападающий сборной Нидерландов Майкл Молс. — Он часто ходил на ТВ-передачи и был многим симпатичен в нашей стране. Думаю, это квалифицированный специалист. Леонид многого добился в России. Но в Голландии для него всё было новое — чемпионат, страна, менталитет. Сейчас он вернулся на родину, и, мне кажется, здесь ему будет проще себя проявить. Слуцкий отлично знаком со всеми игроками и особенностями местной лиги. Могу только пожелать ему удачи в «Рубине».

Кроме того, в 20-м туре РПЛ пройдут матчи: «Крылья Советов»–«Оренбург», ЦСКА–«Урал», «Ахмат»–«Ростов», «Краснодар»–«Уфа» и «Сочи»–«Арсенал».