«Расширять лигу нужно, если в стране много хороших команд»

В праздничные дни в Москве прошел традиционный футбольный турнир звездных ветеранов «Кубок легенд». В составе сборной Испании выступил знаменитый форвард Фернандо Морьентес. За свою карьеру он успел поиграть за таких грандов, как «Реал», «Монако» и «Ливерпуль». А в составе национальной команды провел около полусотни матчей. Сейчас он амбассадор испанской Ла Лиги. В интервью «Известиям» Фернандо Морьентес поделился мнением о путях развития Российской премьер-лиги (РПЛ), вспомнил ЧМ-2018 в нашей стране и высказался относительно перспектив Федора Смолова и Дениса Черышева в Испании.

— Вам нравится Москва? Вы часто здесь бываете в последнее время.

— Да, в последнее время я зачастил с поездками в Россию. Но бывал здесь и еще в то время, когда играл в футбол. Считаю, что с тех пор Москва очень изменилась в лучшую сторону. Мне нравится в вашей стране, особенно в столице. В игровые годы мне чаще доводилось посещать Москву зимой. Было много снега и достаточно холодно. Город казался очень темным. Когда выглядывал из окна своего отеля, складывалось ощущение, что кто-то выключил свет на улице. Сейчас Москва выглядит современной мировой столицей и стала гораздо больше похожа на другие европейские мегаполисы.

— Какие впечатления у вас остались от чемпионата мира – 2018 в России, который вы посещали в качестве гостя?

— Честно говоря, я больше следил за спортивной составляющей турнира и прежде всего, конечно, за сборной Испании. Но я помню, что организация была на высшем уровне. Чемпионаты мира проводятся каждые четыре года. Практически всегда общественность приходит к выводу, что новый — лучше предыдущего. Но во время ЧМ-2018 в России это ощущалось особенно сильно. Турнир действительно был гораздо лучше, чем мундиаль 2014 года в Бразилии. А российские болельщики просто великолепны. Мне часто приходилось бывать на Красной площади, так как там находилась студия, где я часто выступал в качестве эксперта. Атмосфера в самом центре столицы была просто невероятной.

фм1 Испанский футболист и тренер Фернандо Морьентес в Москве, 2018 год Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— В начале нынешнего сезона вы говорили, что Александру Головину нужно остаться в «Монако», чтобы окрепнуть и стать лидером команды. Как оцените его выступление в Лиге 1?

— Я говорил так, потому что это лишь второй его сезон в Европе. Обычно первый год уходит на адаптацию в новой стране, новом чемпионате. Затем, если удалось освоиться, ты должен доказать свою состоятельность. Уверен, что у Головина много хороших качеств как у футболиста. Он способен помочь «Монако» и всей французской лиге стать сильнее. Видно, что Александр может стать лидером команды.

— Была информация, что скауты ПСЖ следят за Головиным. Он готов к переходу в клуб такого уровня?

— Если у него есть уверенность, что он будет там постоянно играть, то, конечно, нужно двигаться вперед. С ПСЖ у него будет возможность побороться за победу в Лиге чемпионов. Это серьезный шаг вперед в карьере. Сейчас «Монако» — это не тот клуб, который способен претендовать на трофеи в чемпионате Франции и на международной арене, как это было в мое время.

фм2 Футболист Александр Головин (в центре) во время матча Французской лиги 1 «Монако»–«Монпелье», 14 февраля 2020 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic

— Президент РПЛ Сергей Прядкин, рассказывая о развитии российского футбола, ставил в пример испанскую Ла Лигу. Как вам кажется, почему выбран именно такой ориентир?

— Думаю, это несомненно правильный путь для России. Наш чемпионат очень активно развивается на протяжении последних 10 лет. Сейчас я работаю в Ла Лиге и чувствую, что это серьезный пример для турниров во всем мире.

— Если смотреть со стороны, что требуется для развития чемпионата России?

— Лига должна становиться более привлекательной, но не только для своего рынка, а и для других стран мира. Очень важно, чтобы права на показ чемпионата продавались за рубеж, это принесет существенный заработок.

— В Испании ни один клуб не поддерживает государство, а в России практически все команды так или иначе получают деньги от госструктур. Может ли уход от госфинансирования в российском футболе дать положительный эффект?

— Мы в Испании сейчас стараемся искать деньги не в своей стране, а за ее пределами. Для российских клубов тоже было бы хорошо искать других инвесторов, если не за рубежом, то хотя бы просто частных. А возвращаясь к предыдущему вопросу, скажу: нужно растить своих качественных игроков, чтобы лига была привлекательнее. Но здесь возникает дилемма: тогда не нужно их отпускать развиваться в более сильные чемпионаты. Иначе в самой РПЛ не на кого будет смотреть.

— Победитель РПЛ в прошлом сезоне получил от лиги €5 млн, а остальные — еще меньше.

— (Смеется). Ну что поделаешь. Всё зависит одно от другого. Если в России появляется качественный игрок, он хочет уехать, так как здесь сложно претендовать на большие победы на международной арене. А раз уезжают хорошие игроки — спонсорам неинтересно вкладывать большие деньги.

фм3 Фернандо Морьентес (справа) во время презентации нового мяча Ла Лиги, 2019 год Фото: ТАСС/Zuma/AFP7

— Какие суммы получают испанские команды от Ла Лиги?

— В последнее время они возросли. Гранды получают €100 млн с лишним. А середняки и те, кто пониже, — по €50–60 млн. Такие доходы имеют, например, команды уровня «Леванте».

— В высшей лиге Испании 20 клубов, а в России только 16. Наша лига выступает за расширение, несмотря на огромные расстояния в стране и погодные условия, которые не позволяют играть с декабря по март. Как вы относитесь к этой идее?

— Расширять лигу стоит только в том случае, если в стране много хороших команд, которые готовы играть на самом высоком уровне. Иначе просто будет очень много неинтересных матчей с разгромными счетами: 7:0, 5:1. Это никому не интересно.

— Недавно УЕФА отстранил английский «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фейр-плей (клуб завышал уровень доходов от спонсоров). Вам не кажется, что это может стать началом глобальных изменений во всем мировом футболе?

— Да, считаю это очень важным. Если «Сити» что-то сделали не так, они должны понести за это наказание. Тогда остальные будут понимать, что нельзя делать всё, что тебе хочется.

— Как вы думаете, УЕФА продолжит применять такие жесткие меры?

— Думаю, если они продолжат находить нарушения, то реакция будет соответствующей. Они должны быть последовательными.

— Есть ли в Ла Лиге команды, которые могут оказаться под ударом?

— Думаю, нет. Так как в Испании сама лига очень жестко следит за тем, чтобы клубы не тратили больше того, что они зарабатывают. Не вижу, чтобы такое было возможно с кем-то из наших.

— Вы слышали о Федоре Смолове, который с недавнего времени играет в Ла Лиге за «Сельту»?

— Я не знал о нем, но в последние несколько недель о нем много говорили в Испании, особенно после матча «Сельты» с «Реалом». Я смотрел игру на стадионе мадридцев «Сантьяго Бернабеу», и мне понравилось, как действовал Смолов.

фм4 Футболист Федор Смолов (второй слева) во время матча «Сельта»–«Реал» в Испании, 16 февраля 2020 года Фото: REUTERS/Panoramic

— Что необычного писали о нем в испанской прессе?

— Я видел высказывание тренера «Сельты» Оскара Гарсии, который заявил, что Смолов — самый талантливый российский нападающий прямо сейчас.

— Сейчас Смолов находится в «Сельте» на правах аренды. Как оцените его перспективы остаться в чемпионате Испании?

— У него есть три месяца, чтобы проявить себя. Если Смолов поможет «Сельте» сохранить прописку в Ла Лиге, то, наверное, останется в клубе.

— После того как Смолов забил «Реалу», в России это обсуждали на каждом углу. Когда такое внимание уделяется всего одному мячу, пусть и забитому на «Сантьяго Бернабеу», это говорит об уровне футбола в стране?

— Возможно, но российских болельщиков тоже можно понять. Не так много ваших футболистов играет в Европе. А когда фанаты видят, что россиянин выходит на поле «Сантьяго Бернабеу», еще и забивает гол «Реалу», это не грех и отпраздновать.

— Хавбек «Валенсии» Денис Черышев недавно заявил, что к нему есть серьезный интерес со стороны РПЛ. Россиянину пора уезжать из Ла Лиги?

— Нет, это стало бы шагом назад в его карьере. Может быть, попозже, когда он станет старше, ему стоит поехать в РПЛ. Понятно, что он русский и ему хочется поиграть у себя на родине. Но сейчас один из лучших моментов в его карьере, так что никуда уезжать не надо.

— Черышев часто забивает голы после выхода на замену. Его можно назвать джокером «Валенсии»?