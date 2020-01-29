С ошибкой президент: РПЛ назначила повторные выборы руководителя

В Российской премьер-лиге (РПЛ) согласились с позицией Российского футбольного союза (РФС) признать досрочное переизбрание Сергея Прядкина президентом организации недействительным. Теперь лига проведет повторные выборы с учетом всех замечаний главного футбольного органа страны. Кандидаты на пост главы РПЛ должны подать документы о выдвижении до 4 февраля. Выборы состоятся 17 марта.

Скандал разразился из-за досрочных выборов президента РПЛ Сергея Прядкина, которые прошли 16 января на общем собрании клубов. 24 января РФС признал переизбрание функционера нелегитимным и обязал лигу провести повторное голосование с учетом всех претензий.

Напомним, в РФС считают, что на выборах не были соблюдены основные принципы и требования регламентирующих документов ФИФА и РФС. Было объявлено, что устав лиги в отдельных частях не соответствует действующему законодательству РФ, регламентирующим документам ФИФА, уставу и избирательному регламенту РФС. В результате РПЛ было предписано привести свой устав в соответствие с перечисленными нормативными актами, а также в течение трех месяцев заново провести выборы президента лиги.

У РПЛ было три рабочих дня на обжалование решения. Во вторник, 28 января, состоялось общее собрание клубов, на котором решали, что делать: попытаться опротестовать вердикт РФС или согласиться с его доводами и провести новое голосование.

Журналисты в ожидании финала конфликта заблаговременно прибыли в офис РПЛ на Трубной. У турникетов на проходной исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан встречал участников собрания. Большинство клубов представляли первые лица — генеральные директора.

От РФС на собрание приехали генеральный секретарь Александр Алаев и два его заместителя — директор по развитию Максим Митрофанов и главный юрист союза Денис Рогачев. Прибыли в офис РПЛ также известные спортивные юристы Юрий Зайцев и Михаил Прокопец, которые на прошлой неделе опровергали информацию «Известий» о выявленных процедурных нарушениях. Напомним, во вторник, 21 января, наше издание первым сообщило о возможной отмене результатов выборов.

В итоге общее собрание РПЛ оказалось одним из самых оперативных в почти 20-летней истории организации. Официально заседание должно было начаться в 13:00, но в это время некоторые представители клубов еще не приехали. Поэтому мероприятие стартовало чуть позже. А уже в 13:45 функционеры начали разъезжаться. Не удивительно, что у многих наблюдателей возникло ощущение, что сама встреча носила исключительно формальный характер и всё было решено заранее.

Журналистов сразу предупредили, что по окончании собрания не стоит ждать развернутых комментариев, будет лишь «сухая констатация фактов». Озвучивать ее поручили генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе. Сам «виновник торжества» Сергей Прядкин перед журналистами не появился.

— Мы приняли замечания и корректировки, которые предложил РФС, — сказал Кикнадзе журналистам. — В соответствии с регламентами РФС и ФИФА решено назначить срок выдвижения кандидатур для повторного проведения выборов президента РПЛ до 4 февраля. 17 марта мы планируем проведение выборов. Сформирована избирательная комиссия во главе с Сергеем Чебаном, которая займется проверкой полномочий кандидатов.

Большинство руководителей клубов, покидавшие офис РПЛ, хранили молчание. «Известиям» удалось взять комментарий у генерального директора ЦСКА Романа Бабаева.

— Мое мнение полностью совпадает с тем, что озвучил Василий Александрович [Кикнадзе], — сказал он. — Зачастили собираться. Надеюсь, будут более интересные и продуктивные поводы это делать.

Такой посыл от РПЛ многие сразу восприняли как то, что лига не хочет идти на дальнейший конфликт с РФС. Любопытной деталью было и то, как любезно Сергей Чебан провожал Александра Алаева и Максима Митрофанова, когда те покидали офис лиги.

— Такое решение было ожидаемым для меня, — признался «Известиям» глава объединения отечественных тренеров, член исполкома РФС Михаил Гершкович. — РПЛ является частью РФС, поэтому главный футбольный орган как раз и должен контролировать соблюдение всех юридических норм.

Теперь главной интригой станет количество кандидатов на руководящий пост. Составит ли хоть кто-то конкуренцию Сергею Прядкину или выборы вновь будут безальтернативными. На данный момент непонятно, станет ли вообще выдвигаться действующий президент РПЛ. Официальной информации на этот счет пока нет.