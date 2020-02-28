«Мечтаем с Карасевым создать рок-группу»

В начале 2020 года в российском футболе полностью сменилось судейское руководство. РФС назначил главой департамента судейства знаменитого венгерского арбитра Виктора Кашшаи. Руководство инспекторами отдали Сергею Фурсе, бывшему директору интерната академии «Зенита». Ранее эти структуры были объединены в одну во главе с экс-рефери Александром Егоровым. Пока сезон не возобновился, сложно делать какие-то выводы о перестановках. Но уже сейчас видно, что судейство стало более открытым. Например, на недавний сбор арбитров, который проходил в Турции, были приглашены журналисты, которые наблюдали за тренировочным днем. Во время этого сбора «Известия» побеседовали с одним из самых статусных отечественных судей, Евгением Турбиным. Он получил назначение на центральный матч 20-го тура РПЛ «Зенит»–«Локомотив», который состоится 29 февраля. 40-летний арбитр оценил перемены в судейском корпусе, рассказал о зимних сборах и своем хобби.

— Футболисты говорят, что зимние сборы — самое тяжелое время. А как у судей?

— Это время испытаний для нас. У футболистов нет такой зависимости от сдачи нормативов на сборах. У арбитров сейчас не только период подготовки, но и экзамены — теоретические и по физической подготовке. Не сдаешь их, через месяц есть возможность пересдачи. Но этот период ты уже не работаешь. Что сказывается негативно на имидже арбитра.

— Можно сказать, что сейчас у вас даже более стрессовый период, чем во время сезона?

— Для кого как. Те, кто хорошо готов, не испытывают серьезных проблем. Конечно, это определенный стресс, но всё проходит в рабочем режиме.

— В начале карьеры было иначе?

— Конечно. Тогда понимал, что от этого зависит очень многое, и на карту поставлена чуть ли не вся карьера.

— Сложно подготовить себя к сборам в плане физической формы?

— Поддерживать нормальную физическую форму для арбитра — постоянная практика. Но кое-что появляется с возрастом. Раньше мог себе позволить что-то съесть и не беспокоиться, что «прилипнет». Сейчас, кстати, у нас очень внимательно следят за процентом жира в организме и проводят все измерения. Например, уровень 15–17,9% еще считается нормальным. Если процент выше, это уже недопустимо для арбитра. Не могу сказать, что мне приходится усердно с этим бороться. Пока хватает стандартных тренировок. Никаких особых проблем нет. Просто любой судья — это, по сути, профессиональный спортсмен, и он должен относиться к себе соответственно: пристально следить за здоровьем и старыми болячками. Тогда всё будет нормально.

— Как в турецких отелях «всё включено» не набрать лишних килограммов?

— Да, это непросто (улыбается). Особенно после тренировок, когда аппетит разыграется. Можно легко перебрать с калориями. Но мы в таких условиях уже не в первый раз, постоянно ездим в Турцию на сборы. Это больше проблема для тех, кто впервые здесь оказался, у них глаза разбегаются.

— Что нового было на этих сборах?

— Как и топовые европейские судьи, мы прошли специальный комплекс COR, направленный на профилактику травматизма. Специалисты исследовали наши связки, мышцы — всё, что касается двигательных функций. Находили проблемные точки и давали рекомендации. После этого мы вставали на беговую дорожку и бежали по пять минут с разной скоростью — в конце почти с максимальной. И в течение каждого из пяти периодов у нас брали кровь из уха — это экспресс-анализ на уровень лактата, чтобы определить окислительную реакцию в мышечной ткани. Но итоги этого теста еще не дали. Обещали прислать на почту. Когда сам получу, могу поделиться, если там, конечно, всё нормально (смеется).

— На сборах вы также занимаетесь английским. Зачем это нужно?

— Пока у нас были только контрольные работы. А вообще судье, безусловно, надо знать язык.

— Знание английского начали проверять только сейчас или это было и раньше?

— Я прошел через много сборов и видел разное. В том числе сдавал языковые экзамены. Но сейчас всё как-то более фундаментально.

— Какой уровень владения языком вы показали на экзаменах?

— Средний, но я не арбитр категории FIFA, мне этого достаточно. Лет десять назад был ассистентом FIFA, принимал участие в квалификационных матчах Лиги чемпионов. Тогда была постоянная практика. Сейчас тоже иногда работаю на международных матчах резервным арбитром или судьей за воротами. Это помогает в совершенствовании языка. Но нет предела.

— Расскажите, видны какие-то изменения после прихода Виктора Кашшаи?

— У нас состоялось полноценное знакомство с новым руководством. Глава судейского корпуса для нас как тренер команды. Помимо того что есть рутинные моменты, он вводит в работу что-то свое. Любой лидер, а Кашшаи таковым и является, вносит свои коррективы, которые его отличают от других. Пока у нас была работа только на сборах, но практической еще нет. Там, наверное, будет поинтереснее.

— Но если говорить о конкретных нововведениях…

— Мне нравится, что акцент делается на профилактике травматизма. На первое место выходит профессиональный подход. Мы все, российские арбитры, хотели бы стать профессионалами. Чтобы нас защищали контракты.

— Кашшаи идет в этом направлении?

— Думаю, в этом вопросе не всё от него зависит, но он наверняка может обозначить свою позицию. Было бы здорово, если бы судьи имели уверенность в завтрашнем дне. Это придает спокойствия. Судьи хотят быть полноценными профессионалами. В наших кругах это актуально и очень обсуждаемо. Такие схемы работы практикуются в Англии, Германии. Почему бы и нам не перенять это? Хочется, чтобы у нас было всё, как в лучших лигах.

— С учетом огромного количества судейских скандалов декабрьская отставка предыдущего главы судей Александра Егорова была ожидаемой?

— Было очень неприятно из-за фантастического давления на судей в конце прошлого года. В последние три месяца все разговоры были только о работе рефери. И один негатив. В таком количестве на моей памяти подобного никогда не было. Это расстроило, конечно. Наш бывший руководитель уверенно держался, но это жизнь, и такое случается. Мне не совсем корректно это комментировать. Но так всегда: если что-то не выходит, тебе либо дают шанс, либо убирают.

— Вы сказали, что глава судейства для вас как тренер. Когда ситуация стала критической, у вас была мотивация биться за Егорова своей работой на поле?

— Арбитры всегда стремятся показать высокий результат в каждом матче. Как мы говорим, ты выходишь на любую игру, как на последнюю, и работаешь только на максимуме. Никакой другой установки быть не может. Это доказывает сама жизнь. Любое расслабление ведет только к негативным последствиям. Поэтому мы, естественно, старались выкладываться по полной. А почему мне понравилось сравнение с тренером? Так у всех руководителей свой взгляд на футбол и на судейство — это нормально.

— С приходом Кашшаи стиль судейства в РПЛ изменится? Например, есть мнение, что британские арбитры позволяют играть жестче…

— Все настроены на улучшение качества судейства. Это нужно в том числе и персонально каждому арбитру. Чем лучше ты работаешь, тем больше у тебя назначений. От этого напрямую зависит твоя зарплата. Хочется судить в каждом туре — это почетно и держит тебя в тонусе. Что касается рекомендаций, то они схожие. Я вас уверяю, все судьи хотят, чтобы футбол был более зрелищным. Есть расхожее мнение, что в российском футболе судьи много свистят, не дают играть. Мне кажется, это не совсем обоснованно. Рефери создает на поле необходимые условия для максимального развития таланта футболистов, для осуществления тактик команд. Это одна из наших целей. Пожалуйста, играйте. Но многие наши команды используют тактику мелкого фола, для многих это очень важно в плане достижения результата. Если игрок совершает серьезный фол, невозможно не дать свисток — неважно, в какой стране проходит матч. Если посмотреть на топ-лиги, там процент нарушений гораздо ниже. Я недавно смотрел матч чемпионата Испании — за весь тайм было всего три фола. Люди играют быстро, уважают себя. Кто им будет мешать в таких условиях? Арбитр, наоборот, получает удовольствие от таких матчей.

— В прошлом году видео эпизода, когда хавбек «Зенита» Малком случайно попал по вам мячом с 40 м в момент остановки игры, набрало более 5 млн просмотров в одном из самых популярных пабликов о футболе в Instagram. Вы тогда были невозмутимы и показали ему большой палец. Вас удивила популярность ролика?

— Да, очень. Но что поделаешь, так случилось. Всё это произошло спонтанно. Думаю, именно спонтанность украшает игру. Получается, иногда она украшает и судейство. Мы бы очень хотели сформировать положительный образ судьи. Такие моменты помогают, но нужно набрать еще подобных эпизодов. И я вас уверяю, они будут, просто посмотрите внимательно на работу арбитров, посмотрите, как они живут. Это вообще мощные личности. Поверьте, многие из них — пример для подражания. Это настоящая мужская профессия, которая подразумевает серьезную ответственность за любое действие.

— Вам не обидно, что о вас говорят в первую очередь в связи с этим эпизодом, пусть и позитивным?

— Надеюсь, другие эпизоды — еще более позитивные — у меня впереди.

— Вам бы хотелось, чтобы они были связаны с самой игрой?

— Во время матча нет неигровых эпизодов. Судья в любой момент может оказаться в центре внимания, даже когда мяч не в игре. Поэтому нужно в любую секунду следить за собой, за своими жестами и мимикой.

— Вам после этой истории никаких рекламных контрактов не предлагали?

— Нельзя (улыбается). Поэтому монетизировать не удается. Мне все товарищи говорят, что надо было сделать страницу в Instagram или канал на YouTube, чтобы положительная медийность работала на тебя.

— Малком недавно сказал, что опасается, как бы вы не припомнили ему этот эпизод.

— Читал его интервью. Не могу сказать, что постоянно ищу информацию о себе, просто товарищи часто что-то пересылают. Заголовок был, конечно, странный, но само содержание его спича на эту тему очень положительное. Кстати, видео ему тоже, наверное, популярности прибавило. Он неплохо продемонстрировал свое мастерство, попав в меня с такого расстояния — просто фантастика. Дай бог увидимся с ним на футбольных полях. А бояться ему точно нечего, всё уже прошло (улыбается).

— За последнее время вас кто-то удивлял неадекватной реакцией на вашу работу?

— Хочется, чтобы было больше уважения к профессии — арбитры этого заслуживают. Неприятно, когда высокие чины поддаются различным слабостям и ведут себя недостойно. То есть очень ярко выражают неуважение. Их реплики тут же расходятся в СМИ и привлекают большое внимание. А на само судейство, с моей точки зрения, это влияет только в худшую сторону.

— Насколько тяжело справляться с давлением?

— Каждый, наверное, говорит похожие вещи: надо пытаться абстрагироваться, не читать лишнего, готовясь к игре и после ее окончания. Когда ты совершаешь серьезную ошибку, это огромный стресс. Когда ты судил хорошо и настроение соответствующее, восстановление идет быстрее и ты ждешь следующей игры. А со стрессом все справляются по-разному. Ты никогда не знаешь, как будет проходить игра, поэтому возникает волнение. В день матча всегда пытаешься соблюдать последовательность действий: приезжаешь на стадион, кладешь сумку, готовишь форму, и дальше всё идет шаг за шагом к стартовому свистку. Это как-то помогает успокоиться. Кто-то в раздевалке достает колонку и слушает музыку. Есть еще целая наука, как пить воду, чтобы сбивать стресс.

— Лично у вас какие методы?

— Всё, что я вам перечислил. Определенный микс из всего этого.

— Какая музыка играет в вашей раздевалке?

— У меня играет рок. Такой hard rock или даже metal. Вы, наверное, знаете другого арбитра, Сергея Карасева, — он тоже большой любитель этого направления в музыке. Он мой большой товарищ, с которым мы очень давно знакомы. Он в свое время был на моих концертах.

— Вы выступали в группе?

— Да, я барабанщик, у меня было несколько коллективов. И сейчас дома стоит барабанная установка. А у Сергея активное хобби — игра на электрогитаре. Знаю, он добился больших успехов. Я тоже всё время в тонусе, могу хоть сейчас сыграть. В общем, у нас есть мечта собраться, сделать группу и вместе отыграть. Среди судей есть еще пара человек, которые играют на музыкальных инструментах. Но, наверное, нам и двоих будет достаточно. Он даст пару рифов, а я ему — сопровождение.

— Как группу назовете?

— Секрет. Не могу вам сказать, пока со своим гитаристом не пообщаюсь (улыбается).

— Вы с Карасевым вместе не ходили на концерты?

— Конечно, ходили. Ездили вместе в Питер на концерт Slayer. Было очень круто, но эта группа для меня не на первом месте. Это Сергей больше любит трэш-метал, а я помягче.

— Возвращаясь к вашей карьере, почему вы сменили прописку и переехали из Москвы в Дмитров?

— У меня большая семья — трое детей. В Москве нам стало тесновато, и мы решили переехать в Дмитров. Там нам удобнее. Так получилось, что я поменял судейскую коллегию.

— Но сразу же возникли разговоры, что вы сделали это специально, чтобы судить столичные команды…

— Уверяю, дело вообще не в этом. Это абсолютно нормальная практика, и, если посмотреть, мой случай далеко не уникальный. Просто так бывает в жизни, что ты меняешь место жительства. Я не вижу в этом ничего странного.

— В 2017 году была скандальная история, когда после одного из матчей «Зенита» болельщики были очень недовольны вашей работой и пообещали отправить вам телевизор, чтобы вы пересмотрели спорные эпизоды. Отправили?

— Сначала мне сказали, что не прислали. Потом как-то захожу в РФС, и говорят: «Вот твой телевизор висит» (смеется). Ну и слава Богу. Я на него не претендовал. Думал, если доедет до меня, отдать его куда-то на благотворительность. Еще была идея на этом самом телевизоре всем показать, что в том эпизоде реально нет гола (основные споры велись относительно того, пересек ли мяч линию ворот «Амкара» в одной из атак «Зенита». — «Известия»). Сам эпизод очень сложный. Но знаете, что меня до сих пор поражает больше всего. В том эпизоде футболист «Зенита» Луиш Нету вместо того, чтобы затолкать мяч в ворота соперника, зачем-то его оттуда выбил. Почему это никто не обсуждал тогда? Странно.

— Судей нередко обвиняют в продажности. Вам когда-нибудь предлагали деньги за то, чтобы вы были благосклонны к той или иной команде?

— Нет, но приходится сталкиваться с недоверием, голословными обвинениями, в лучшем случае, шутками. Надо как-то поправлять имидж арбитров. Это общая задача всех, кто вовлечен в футбол. Разговоры о судействе никогда не закончатся, всегда будут противоречия. Многое зависит и от прессы. Есть немало авторов, которые крайне негативно высказываются о судьях. Мне это непонятно. Уверен, есть пути, чтобы разрядить обстановку. Нужно создать нормальный образ арбитра. Мы, судьи, настроены на это и готовы делать всё, что от нас зависит.