Олимпийское сдвижение: что даст спорту перенос Игр-2020 на будущее лето

Организаторы отложенной из-за пандемии коронавируса летней Олимпиады в Токио рассматривают возможность ее старта 23 июля 2021-го. Изначально главные Игры планеты должны были пройти с 24 июля по 8 августа нынешнего года. Перенос соревнований на аналогичные даты будущего лета позволит принимающей стороне сократить финансовые расходы, а также подстраховаться в случае дальнейшей угрозы распространения COVID-19. Для спортсменов в сложившейся ситуации проведение Олимпиады следующим летом также будет оптимальным вариантом, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

С лета на лето

Во вторник, 24 марта, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Игр на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Специальной группе было поручено выбрать временные рамки для проведения главного турнира четырехлетия в летних видах спорта в следующем году. Рассматривали несколько вариантов, в том числе перенос турнира на весну. Это решение помогло бы избежать проблем с жарой и высокой влажностью, характерных для сезона. Кроме того, проведение Игр-2020 в более поздний срок даст больше возможностей для маневра в случае возникновения организационных проблем и негативного развития ситуации с пандемией COVID-19 на планете.

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Как правило, Олимпийские игры проводят в течение 17 дней с церемонией открытия в пятницу и закрытием в третье воскресенье. Период с 23 июля по 8 августа 2021-го выглядит идеальным вариантом для организаторов. Теперь осталось согласовать новые даты с МОКом.

— На мой взгляд, решение провести игры летом 2021 года, а не весной — правильное, — отметил в разговоре с «Известиями» генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв. — Во-первых, к лету 2021 года в мире с большой долей вероятности должна нормализоваться ситуация с COVID-19, во-вторых, мы сможем спокойно провести все отложенные квалификационные турниры. Вообще не понимаю, почему МОК, получив множество рекомендаций, стал проводить европейскую олимпийскую квалификацию по боксу в марте в Лондоне, когда угроза распространения коронавируса уже была на высоком уровне. В МОКе безответственно отнеслись к этому. В итоге заболели боксеры из Армении, Турции и Хорватии.

Также собеседник «Известий» рассчитывает, что олимпийскую квалификацию все-таки доверят проводить Международной ассоциации бокса (AIBA). Хотя пока информации о сроках и месте ее продолжения нет.

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— Надеюсь, в ближайшее время между МОКом и AIBA возникнет взаимопонимание и начнется совместная работа, — подчеркнул функционер. — Организация в Лондоне была откровенно плохой. МОК должен заниматься Олимпиадой, а международные федерации — развитием своего вида спорта. Иначе получается какая-то самодеятельность.

Пережить пандемию

Для спортсменов перенос Олимпиады в любом случае стал проблемой. Им придется готовиться к Играм фактически заново, учитывая, что у каждого амбициозного участника есть собственный четкий, детально проработанный план, который тренер составляет на все четыре года. И дополнительный год в такой ситуации гораздо лучше, чем несколько месяцев.

— Думаю, сейчас в мире есть более глобальный и важный вопрос — как справиться с эпидемией и обеспечить безопасность и здоровье людей, — сказала «Известиям» двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. — На фоне таких проблем вопрос, когда проводить Олимпиаду, вторичен. В любом случае я считаю правильным решение МОКа перенести Игры в Токио на следующий год. Если решат провести их в те же даты, что хотели в 2020 году, — хорошо. Но главное сейчас — соблюдать все меры предосторожности и пережить эту пандемию с наименьшими потерями.

Перенос Олимпиады-2020 (уже известно, что она не поменяет своего названия) на июль будущего года позволит провести честные национальные отборы, считает спортивный агент Андрей Митьков.

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— Важно, что у всех наконец появилась определенность, — сказал он. — И перенос на год с точки зрения подготовки — лучше, чем сдвиг на месяц или на три месяца. Да и национальные отборы теперь останутся максимально прозрачными и понятными. Например, насколько я слышал, определение состава команды по плаванию после отмены чемпионата России в Казани хотели провести в формате какой-то «курсовки кандидатов» в Волгограде. Что это такое? Как определится число этих кандидатов? Кто его определит? Любой ответ на эти вопросы вызовет критику. Хотя что-что, а формирование команд на крупнейшие турниры в плавании были почти идеальными — не то что в легкой атлетике (даже в лучшие времена) или в спортивной гимнастике.

В целом перенос Олимпиады является сильным ударом по Японии, которая уже вложила около $12 млрд в ее подготовку, отмечают эксперты. По оценкам японских экономистов, отсрочка будет стоить стране около $5,8 млрд.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана ВОЗ пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.