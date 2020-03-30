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В МОК подтвердили даты проведения Олимпиады в Токио в 2021 году

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Фото: Global Look Press/AFLO
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В Международном олимпийском комитете (МОК) в понедельник, 30 марта, назвали новые официальные даты проведения летних Олимпийских игр в Токио. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Даты Паралимпиады, как сообщает сайт организации, также уже согласованы представителями МОК, Паралимпийского комитета (МПК), оргкомитета Токио-2020, правительства японской столицы и страны. Соревнования пройдут в Токио с 25 августа по 6 сентября 2021 года.

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«Эти новые даты дают органам здравоохранения и всем, кто участвует в организации Игр, максимальное время для борьбы с постоянно меняющимся ландшафтом и нарушениями, вызванными пандемией COVID-19», — сообщили в МОК.

Ранее в этот же день информацию о новых датах соревнований распространил один из японских телеканалов со ссылкой на свой источник.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год из-за пандемии коронавируса, принимать их также будет Токио.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического ресурса Worldometer, на 12:36 сегодняшнего дня число инфицированных коронавирусом в мире достигло 737 575, умерли 34 998 человек, вылечились 156 264.

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