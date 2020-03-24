Эксперты оценили влияние переноса Олимпиады на спортсменов

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Олимпиады-2020 о переносе Игр на год приведет к тому, что спортсменам придется фактически заново начинать подготовку. Об этом «Известиям» заявил спортивный агент Андрей Митьков.

Тренеры составляют план подготовки спортсменов на период в четыре года. Например, двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков мог поставить мировой рекорд еще в 2018 году, но его тренер Александр Немтырев не форсировал подготовку, чтобы привести его к пику формы именно к июлю 2020 года.

«Нет сомнений, что точно так же готовятся все лидеры во всех видах спорта. Поэтому особенно я сейчас не завидую тренерам. Теперь им предстоит поломать голову, как вывести спортсменов на пик формы в 2021 году», — заявил Митьков.

Единственным плюсом решения о переносе агент назвал то, что у всех появилась определенность.

Со своей стороны четырехкратный олимпийский чемпион биатлонист Александр Тихонов заявил, что с точки зрения спортсменов было бы лучше избежать переноса Олимпиады. Они планомерно готовятся годами, чтобы достичь лучшей формы к олимпийскому старту, сказал он.

«Сейчас этот старт отложен минимум на год, и, поверьте, непредсказуемых результатов будет хоть отбавляй», — заявил спортсмен.

Кроме того, это решение несет экономические потери для государства, которое помогает спортсменам готовиться к Играм. Однако люди умирают по всему миру, объявлена пандемия, отменяется «буквально всё», и Олимпиада не могла стать исключением.

Ранее, 24 марта, глава МОК Томас Бах дал согласие отложить Олимпийские игры в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Такое решение неоднократно предлагало правительство Японии.

Таким образом, Игры пройдут не в июле-августе 2020 года, как планировалось, а в 2021 году. Это первый в истории перенос Олимпиады.

Еще до переноса соревнований несколько стран заявили об отказе в них участвовать из соображений безопасности.