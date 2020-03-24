Минспорт отреагировал на перенос Олимпиады-2020

Минспорт России с уважением относится к решению Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпийских игр в Токио на год из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Олег Матыцин во вторник, 24 марта.

«В это непростое время во главу угла, безусловно, поставлено здоровье спортсменов, здоровье организаторов, здоровье всех представителей стран — членов МОКа», — цитирует его ТАСС.

По словам Матыцина, большинство спортсменов сборных находятся на базах. В дальнейшем ведомство намерено взаимодействовать с национальными федерациями по вопросам возобновления соревнований и тренировочного процесса, который, как подчеркнул глава Минспорта, «не должен прерываться».

Летние Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. Ранее в этот день МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год, принимать их также будет Токио.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

С призывом перенести соревнования неоднократно выступал японский премьер Синдзо Абэ. Ранее в этот день он созвонился с президентом МОКа Томасом Бахом, после чего и было принято соответствующее решение. За перенос Игр ранее выступали Германия и США, Канада и Австралия и вовсе отказались от участия в текущем году.

Как отмечает агентство «Киодо», для Японии такой шаг обернется значительными «экономическими, политическими и социальными последствиями». Аналитики полагают, что страна потеряет порядка $74 млрд.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.