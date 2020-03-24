Instagram удалил фейковые сведения о коронавирусе

Instagram выполнил требование об удалении фейковой информации о коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 24 марта, сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре.

«Instagram выполнил требование об удалении запрещенного контента», — заявил собеседник информагентства.

Вместе с тем видеохостинг YouTube до сих пор не удалил фейковые новости о коронавирусе, однако в Роскомнадзоре не ответили, какие действия они будут применять в случае отказа убрать эти ложные сведения.

Накануне, 23 марта, Роскомнадзор заявил, что все средства массовой информации и социальные сети, за исключением Instagram и YouTube, удалили фейки о коронавирусе.

19 марта в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Информация появляется в различных регионах и распространяется, как правило, через социальные сети и мессенджеры.

18 марта президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он отметил, что некоторые злоумышленники осознанно распространяют данную информацию, чтобы дискредитировать действия властей.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 391 тыс. случаев заболевания, скончались более 17 тыс. человек. В России на текущий момент 495 случаев заражения коронавирусом.