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Названы даты проведения Олимпиады в Токио в 2021 году

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Фото: Global Look Press/AFLO
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Летние Олимпийские игры в Токио начнутся 23 июля 2021 года. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на свои источники в правительстве японской столицы в понедельник, 30 марта.

Отмечается, что решение было принято совместно Международным олимпийским комитетом (МОК) и оргкомитетом ОИ в Японии. Паралимпийские игры, по информации телеканала, начнутся 24 июля.

Летние Олимпийские игры должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа в Токио. 24 марта МОК совместно с властями Японии принял решение перенести соревнования на год, принимать их также будет Токио.

Таким образом, летние Олимпийские игры и Паралимпиада отложены впервые в истории.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 30 марта, в мире зафиксировано 724,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. 34 тыс. человек скончались.

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