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Матч-реванш Фьюри - Уайлдер ориентировочно перенесен на октябрь

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Фото: REUTERS/USA Today
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Ожидаемый третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером будет перенесен с 18 июля из-за коронавируса и возможно состоится в октябре. Об этом рассказал ESPN промоутер Фьюри Боб Арум.

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Первый бой между боксерами состоялся в декабре 2018 года и завершился ничьей. 22 февраля во втором поединке, который состоялся в Лас-Вегасе Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом и отобрал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. До этого американец успешно защищал титул в течение десяти лет.

В июле был запланирован матч-реванш, но с закрытием казино в Лас-Вегасе и приостановкой поездок из Европы в США из-за распространения коронавируса, бой не сможет состояться, заявил Арум.

«Мы даже не знаем, будет ли MGM открыт к тому времени. Вы не можем гарантировать бойцам, что событие состоится в этот день. Где они собирались тренироваться для этого? Это просто не имело смысла. Как вы собираетесь продавать билеты? Абсолютно нелепо говорить, что битва состоится, когда британцы не могут туда добраться», — цитирует Арума издание.

Поединок Фьюри - Уайлдер транслировал РЕН ТВ, посмотреть эфир можно на сайте телеканала.

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