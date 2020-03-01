Прямой эфир

Названы сроки проведения третьего боя Уайлдера и Фьюри

0
Фото: Global Look Press/Chris Farina/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Третий поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри и американским боксером Деонтеем Уайлдером состоится летом 2020 года в США. Об этом сообщил глава Top Rank Боб Арум.

Падение бомбардировщика: чем запомнился праздничный бойцовский день
Первое поражение Уайлдера, победная песня от Фьюри и яркие бои ММА по нестандартным правилам

По его словам, согласно контракту, реванш возможен в середине июля.

«Сто процентов, что третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Америке. «Мэдисон-сквер-гарден» прекрасно подходит», — цитирует Арума World Boxing News.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.

Поединок 23 февраля транслировал РЕН ТВ, посмотреть эфир можно на сайте телеканала.

Первый бой боксеров прошел в декабре 2018 года и завершился вничью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Уайлдер дал первый комментарий после поражения от Фьюри
В Федерации бокса России прокомментировали победу Фьюри над Уайлдером

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020