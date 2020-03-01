Названы сроки проведения третьего боя Уайлдера и Фьюри

Третий поединок между чемпионом WBC в супертяжелом весе, британцем Тайсоном Фьюри и американским боксером Деонтеем Уайлдером состоится летом 2020 года в США. Об этом сообщил глава Top Rank Боб Арум.

По его словам, согласно контракту, реванш возможен в середине июля.

«Сто процентов, что третий бой Фьюри и Уайлдера пройдет в Америке. «Мэдисон-сквер-гарден» прекрасно подходит», — цитирует Арума World Boxing News.

22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера в их втором поединке и завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Американец потерпел первое поражение в карьере.

Поединок 23 февраля транслировал РЕН ТВ, посмотреть эфир можно на сайте телеканала.

Первый бой боксеров прошел в декабре 2018 года и завершился вничью.